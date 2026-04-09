Barcelona przegrała, a po meczu wrze. Flick mówił wprost

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick skrytykował sędziowanie w meczu Barcelona – Atletico

FC Barcelona uległa w pierwszym starciu ćwierćfinałowym z Atletico Madryt po golach Julian Alvareza i Alexander Sorlotha. Tym samym Katalończycy do rewanżu podejdą w trudnym położeniu. Z kolei po zakończeniu środowej potyczki na temat pracy arbitrów głos zabrał szkoleniowiec Blaugrany.

– Nie rozumiem, co się dzieje w sytuacji, gdy bramkarz rozpoczyna grę, obrońca zatrzymuje piłkę ręką, a następnie wprowadza ją z powrotem do gry. Dla mnie to ewidentna czerwona kartka, a raczej druga żółta kartka i rzut karny. Sędziowie VAR mogą wyjaśnić, dlaczego ten incydent nie został przeanalizowany. Nie mogę uwierzyć, że to nie była czerwona kartka. To nieprzyjemne. To niesprawiedliwe. Musimy to zaakceptować. Będziemy walczyć we wtorek – mówił Hansi Flick cytowany przez ESPN.

Rewanżowe starcie z udziałem obu drużyn odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia o godzinie 21:00. Wówczas spotkanie z udziałem obu ekip odbędzie się na Wanda Metropolitano. Zanim jednak do tego dojdzie, Blaugranę czeka derbowa batalia z Espanyolem. Mecz odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia o godzinie 18:30 na słynnym Camp Nou.

Barcelona wciąż liczy się w grze o podwójną koronę. Aktualnie jest na dobrej drodze do tego, aby wygrać mistrzostwo La Liga. Z kolei w przyszłym tygodniu powalczy o awans do półfinału Ligi Mistrzów.