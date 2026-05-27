Mendes szuka klubu dla gwiazdy PSG. Zaproponował go Realowi Madryt

18:13, 27. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: El Debate

Real Madryt ponownie może skorzystać na dobrych relacjach z Jorge Mendesem. Jeden z topowych agentów szuka klubu dla Joao Nevesa. Gwiazda PSG została zaproponowana Królewskim - informuje serwis El Debate.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Jorge Mendes

Joao Neves zaproponowany Realowi Madryt

Real Madryt po kiepskim dla siebie sezonie przygotowuje się na lato obfitujące w duże transfery. Najpierw jednak musi zostać wybrany prezydent klubu. W najbliższych tygodniach mają odbyć się wybory, w których wystartuje Florentino Perez i Enrique Riquelme. Drugi z kandydatów obiecał nawet dwa głośne nazwiska, ale nie można wykluczyć, że jest to zwykła kiełbasa wyborcza.

Od lat doskonałe relacje z Florentino Perezem ma jeden z najlepszych agentów na świecie – Jorge Mendes. Z informacji serwisu El Debate wynika, że Portugalczyk miał zaoferować możliwość podpisania kontraktu z jednym ze swoich piłkarzy, których reprezentuje.

Chodzi o Joao Nevesa, czyli zawodnika Paris Saint-Germain. 21-letni pomocnik do pewnego momentu miał pewne miejsce w wyjściowej jedenastce, ale im było bliżej końca sezonu, tym mniej grał. Źródło przekonuje, że reprezentant Portugalii jest otwarty na transfer. Ewentualne sprowadzenie młodego gracza wpisuje się w priorytet Królewskich, jakim jest wzmocnienie środka pola.

Joao Neves trafił do PSG latem 2024 roku po Mistrzostwach Europy. Benfica, której jest wychowankiem zarobiła na nim ok. 65 milionów euro. W tym sezonie pomocnik wystąpił łącznie w 37 meczach, w których zdobył 7 goli i zaliczył 4 asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 110 mln euro. Jego kontrakt z paryskim klubem obowiązuje do połowy 2029 roku.

