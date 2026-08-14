Arsenal chce byłego zawodnika Liverpoolu. To byłby głośny ruch

Arsenal chce ściągnąć nowego stopera w letnim okienku transferowym. Jak podaje Rob Dorsett ze stacji Sky Sports, na celownik londyńskiego giganta trafił Jarell Quansah.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jarell Quansah

Jarell Quansah przykuł uwagę Arsenalu

Arsenal wykazuje się dużą aktywnością podczas aktualnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do ekipy Kanonierów przenieśli się już Bruno Guimaraes oraz Christos Tzolis. Według najnowszych doniesień mediów trener mistrzów Premier League – Mikel Arteta – liczy jeszcze na wzmocnienie pozycji środkowego obrońcy.

Jak podaje Rob Dorsett ze stacji „Sky Sports”, na celownik Arsenalu trafił Jarell Quansah. Dla 23-letniego stopera byłby to powrót do Premier League, gdzie wcześniej występował w barwach Liverpoolu. Obecnie młody defensor gra w Bundeslidze, przywdziewając koszulkę Bayeru Leverkusen. Londyńczycy widzą w nim duże wzmocnienie składu.

Quansah z powodzeniem występuje w trykocie drużyny Aptekarzy od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na BayArenę za 35 milionów euro ze wspomnianego Liverpoolu. Wychowanek giganta z Merseyside w poprzedniej kampanii rozegrał 44 mecze i zdobył 5 bramek. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 45 milionów euro.