Inter rusza po włoski talent z BVB. Nie będzie łatwo

Inter ponownie zainteresował się sprowadzeniem Luki Reggianiego, jednego z utalentowanych włoskich obrońców młodego pokolenia. Jak informuje "BILD", Borussia Dortmund nie chce jednak łatwo go oddać.

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Inter wraca po zawodnika, którego chciał już wcześniej

Inter obserwował Lukę Reggianiego jeszcze przed jego przeprowadzką do Borussii Dortmund. Środkowy obrońca wychował się w akademii Sassuolo, ale dwa lata temu wybrał przenosiny do Niemiec. Borussia zapłaciła wówczas jedynie ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika. Teraz Nerazzurri ponownie sprawdzają możliwość jego sprowadzenia.

Rozwój 18-latka w Dortmundzie przebiega bardzo szybko. W poprzednim sezonie Reggiani zanotował osiem występów w pierwszym zespole i zdobył jedną bramkę. Zdołał również zadebiutować w Lidze Mistrzów. W marcu przedłużył kontrakt z niemieckim klubem. Według BILD młody Włoch byłby jednak zainteresowany powrotem do ojczyzny i grą w Serie A.

Największą przeszkodą pozostaje stanowisko Borussii. Niemcy uważają Reggianiego za ważny element swojego projektu rozwoju młodych piłkarzy. Z tego powodu potencjalny nabywca będzie musiał przygotować znaczącą kwotę. Inter chce natomiast sprowadzić zawodnika już teraz i stopniowo wprowadzać go do swojej defensywy.

Formacja obronna mediolańczyków jest obecnie bardzo mocno obsadzona. Reggiani miałby być inwestycją przede wszystkim w przyszłość. Inter próbował przeprowadzić podobną operację już rok temu z Giovannim Leonim z Parmy. Wówczas do walki wkroczył Liverpool i pokrzyżował plany włoskiego klubu. Teraz Nerazzurri chcą wykorzystać szansę na pozyskanie innego młodego włoskiego obrońcy.