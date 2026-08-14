Kane powiedział „TAK”. To jest klub, z którym wiąże przyszłość

Harry Kane podczas rozmów kontraktowych z Bayernem Monachium potwierdził, że nigdzie się nie wybiera. Gwiazdor zamierza grać dla niemieckiego giganta również w kolejnych latach - ujawnia Sky.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane nigdzie się nie wybiera. Zostaje w Bayernie

Harry Kane na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony z powrotem do Premier League, a także ewentualnym transferem do Barcelony. Gigant z Katalonii badał grunt pod kątem potencjalnego zastąpienia Roberta Lewandowskiego, ale szybko odbił się od ściany. W pierwszej kolejności gwiazdor zaplanował spotkanie z władzami Bayernu Monachium i próbę ustalenia warunków dalszej współpracy. Jego umowa wygasa już w 2027 roku, więc w Bawarii ten temat również stał się priorytetem.

Rozmowy na temat jej przedłużenia trwają już od pewnego czasu. Obie strony są przekonane, że dojdą do porozumienia i zwiążą się na kolejne lata. Sky ujawnia, że podczas negocjacji Kane miał zadeklarować swoją lojalność i przywiązanie do Bayernu. Wprost przekazał, że nie zamierza odchodzić i liczy na kontynuowanie kariery w Monachium.

Dla Bayernu to sygnał do działania. Nowy kontrakt ma obowiązywać do 2029 roku, a sam Kane oczywiście pozostanie jednym z najlepiej opłacanych w drużynie. W klubie chcą dopiąć ten temat tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie jest tajemnicą, że zamieszanie wokół Anglika jest olbrzymie i praktycznie każdy europejski gigant chciałby go mieć u siebie.

Do Bayernu Kane dołączył w 2023 roku. Od tego czasu notuje absolutnie nieziemskie statystyki – w 147 występach uzbierał 146 bramek i 33 asysty.