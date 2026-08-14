Borussia Dortmund wycofuje się z rekordowego transferu

Borussia Dortmund wycofuje się z walki o Saida El Malę. Gwiazdor FC Koeln okazał się zbyt drogi. Kluby nie doszły do porozumienia w kwestii kwoty wykupu - informuje Florian Plettenberg.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński i Said El Mala

BVB nie sprowadzi El Mali. Koniec rozmów

Borussia Dortmund od tygodni zabiegała o Saida El Malę, jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Bundeslidze. W minionym sezonie 19-latek błyszczał w barwach FC Koeln, ściągając na siebie uwagę krajowych gigantów. Podczas negocjacji Borussia deklarowała gotowość do pobicia dotychczasowego rekordu transferowego, a kwota operacji miała oscylować w okolicach 50 milionów euro.

Ten próg okazał się natomiast kością niezgody. Florian Plettenberg ujawnia, że rozmowy nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Kluby nie były w stanie się dogadać, na skutek czego Borussia Dortmund definitywnie zrezygnowała z walki o ofensywnego pomocnika.

Borussia oferowała bowiem w sumie 55 milionów euro, wliczając w to zarówno kwotę podstawową, jak i bonusy. Na wstępie gwarantowała FC Koeln zarobek poniżej 50 milionów euro, natomiast oczekiwania były nieco większe. Postępów nie było, więc w Dortmundzie uznano, że dalsze negocjacje nie mają sensu.

🚨❌ BREAKING | Borussia Dortmund have temporarily pulled out of the race for Said El Mala.



1. FC Köln have not accepted BVB’s latest offer.



Köln are demanding €50m guaranteed. Deal currently off. Both sides are trying to stand their ground. Dortmund are frustrated with Köln,… pic.twitter.com/sop3MgMyJj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 14, 2026

Nic nie wskazuje na to, aby strony miały wrócić do rozmów jeszcze tego lata. Borussia poszukuje na rynku innych kandydatów do wzmocnienia ofensywy, a El Mala najprawdopodobniej zostanie na jeszcze jeden sezon w FC Koeln. Miniona kampania była dla niego bardzo udana – w 34 występach uzbierał 13 bramek oraz 5 asyst.