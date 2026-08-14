Borussia Dortmund wycofuje się z rekordowego transferu

BVB nie sprowadzi El Mali. Koniec rozmów
Borussia Dortmund od tygodni zabiegała o Saida El Malę, jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Bundeslidze. W minionym sezonie 19-latek błyszczał w barwach FC Koeln, ściągając na siebie uwagę krajowych gigantów. Podczas negocjacji Borussia deklarowała gotowość do pobicia dotychczasowego rekordu transferowego, a kwota operacji miała oscylować w okolicach 50 milionów euro.
Ten próg okazał się natomiast kością niezgody. Florian Plettenberg ujawnia, że rozmowy nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Kluby nie były w stanie się dogadać, na skutek czego Borussia Dortmund definitywnie zrezygnowała z walki o ofensywnego pomocnika.
Borussia oferowała bowiem w sumie 55 milionów euro, wliczając w to zarówno kwotę podstawową, jak i bonusy. Na wstępie gwarantowała FC Koeln zarobek poniżej 50 milionów euro, natomiast oczekiwania były nieco większe. Postępów nie było, więc w Dortmundzie uznano, że dalsze negocjacje nie mają sensu.
Nic nie wskazuje na to, aby strony miały wrócić do rozmów jeszcze tego lata. Borussia poszukuje na rynku innych kandydatów do wzmocnienia ofensywy, a El Mala najprawdopodobniej zostanie na jeszcze jeden sezon w FC Koeln. Miniona kampania była dla niego bardzo udana – w 34 występach uzbierał 13 bramek oraz 5 asyst.