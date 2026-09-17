Bayern szykuje wielką zmianę dla Kane’a. Tego chce napastnik

Harry Kane może zostać w Bayernie Monachium na dłużej. "Bild" informuje, że trwają rozmowy o nowym kontrakcie, a strony zbliżają się do porozumienia w sprawie przyszłości Anglika.

fot. Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane przed ważną decyzją

Harry Kane znajduje się obecnie w centrum planów Bayernu Monachium. Klub rozpoczął kolejną rundę negocjacji z otoczeniem napastnika, a jednym z rozważanych scenariuszy jest przedłużenie współpracy do 2029 roku. W rozmowach uczestniczy Charlie Kane, brat i agent zawodnika, który ponownie spotkał się z przedstawicielami niemieckiego giganta.

Napastnik nie ukrywa, że rozmowy zmierzają w dobrym kierunku. – Negocjacje postępują zgodnie z oczekiwaniami – przekazał Kane, zaznaczając jednocześnie, że porozumienie może zostać osiągnięte w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch. Anglik nie zakłada zatem rychłego rozstania z klubem, w którym odzyskał skuteczność na najwyższym poziomie.

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Według informacji przekazanych przez „Bild” jednym z kluczowych tematów pozostają pieniądze. Kane obecnie zarabia mniej więcej 25 milionów euro brutto za sezon. Przy krótszej umowie jego wynagrodzenie mogłoby pozostać na podobnym poziomie, natomiast dłuższy kontrakt może otworzyć drogę do obniżenia rocznej pensji. Nie wiadomo również, czy w nowej umowie znajdzie się klauzula odstępnego.

Bayern ma jednak mocne argumenty sportowe. Kane w poprzednim sezonie zdobył 61 bramek w 51 spotkaniach, a w Bundeslidze trafił 36 razy w 31 meczach. Od transferu z Tottenhamu przekroczył już barierę 100 goli dla monachijskiego klubu. Chociaż jego nazwisko pojawiało się w kontekście przeprowadzki do Realu Madryt czy klubów z Anglii, obecnie priorytetem napastnika pozostaje dalsza gra w Bayernie.