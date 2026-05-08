FC Barcelona chce byłego zawodnika Ekstraklasy. Pini Zahavi już działa

09:51, 8. maja 2026
Paweł Wątorski
FC Barcelona nadal uważnie śledzi Lukę Vuskovicia, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Hamburger SV. Florian Plettenberg przekazał, że Pini Zahavi prowadzi rozmowy w sprawie możliwego transferu Chorwata na Camp Nou.

Hansi Flick
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona jest już o krok od obrony tytułu w La Liga. W najbliższą niedzielę piłkarze Hansiego Flicka zmierzą się z Realem Madryt w ramach 35. kolejki. Dla Królewskich nadchodzące El Clasico może być bolesne, jeśli będą musieli z bliska oglądać radość odwiecznych rywali świętujących zdobycie trofeum.

W katalońskim klubie trwają intensywne prace nad wzmocnieniem środka obrony. Władze Dumy Katalonii od dłuższego prowadzą działania w sprawie transferu Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan. Na liście życzeń znajduje się także Luka Vusković, obecnie przebywający na wypożyczeniu w Hamburger SV. 19-letni Chorwat jest związany kontraktem z Tottenhamem Hotspur do czerwca 2030 roku.

Vusković w przeszłości występował również w Ekstraklasie. W rundzie wiosennej sezonu 2023/2024 reprezentował barwy Radomiaka Radom. W trwających rozgrywkach chorwacki obrońca rozegrał 28 spotkań, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował jedną asystę.

Jak informuje Florian Plettenberg, Tottenham Hotspur nadal chce zatrzymać zawodnika na kolejny sezon. Wpływowy agent Pini Zahavi prowadzi w ostatnich dniach rozmowy z Barceloną dotyczące transferu Vuskovicia na Camp Nou. Kataloński gigant od kilku miesięcy uważnie śledzi rozwój czterokrotnego reprezentanta Chorwacji.

19-letni Chorwat jest w ostatnim czasie przymierzany także do Paris Saint-Germian, Borussii Dortmund czy też RB Lipsk. Na ten moment serwis Transfermarkt.de wycenia Vuskovicia na 60 milionów euro. Przypomnijmy, iż do Tottenhamu przeniósł się z Hajduka Split za 11 mln euro.

