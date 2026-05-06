Kane wybrał klub na przyszły sezon. Bayern Monachium już wie

13:26, 6. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TEAMtalk

Harry Kane w następnym sezonie nadal będzie piłkarzem Bayernu Monachium - donosi serwis TEAMtalk. Jeśli nie wydarzy się nic sensacyjnego Anglik przedłuży kontrakt z klubem.

Harry Kane
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern może odetchnąć. Kane chce zostać w Monachium na kolejny sezon

Harry Kane ma za sobą niesamowity sezon, a to przecież jeszcze nie koniec. W końcówce kampanii powalczy o kilka rekordów. Anglik może pobić m.in. dwa rekordy, które należą do Roberta Lewandowskiego. Pierwszy to oczywiście łączna liczba bramek w pojedynczym sezonie Bundesligi. Drugi to najlepszy wynik pod względem goli w jednej edycji Ligi Mistrzów jako piłkarz Bayernu Monachium.

Łącznie w tym sezonie Kane zanotował 54 bramki i 7 asyst w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach. Nic więc dziwnego, że w jego stronę spoglądają inne topowy kluby w Europie. Ostatnio głośno było na temat zainteresowania Manchesteru United.

Jak przekazał Graeme Bailey z serwisu TEAMtalk, jakikolwiek transfer Kane’a jest raczej niemożliwy. Anglik skupia się na przyszłości w Bundeslidze. 32-latek chce nie tylko wypełnić kontrakt z Bayernem, ale również podpisać nową umowę. Niebawem obie strony mają usiąść do rozmów, żeby wypracować porozumienie, które usatysfakcjonuje każdą ze stron.

Warto dodać, że Manchester United to tylko jeden z klubów, które obserwuje sytuacje reprezentanta Anglii. Jeśli wydarzy się coś niespodziewanego, do akcji są gotowi wkroczyć również przedstawiciele Chelsea oraz Tottenhamu. Na ten moment jednak wygląda na to, że Harry Kane w sezonie 2026/2027 wciąż będzie piłkarzem Bayernu Monachium.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości