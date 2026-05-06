Kane wybrał klub na przyszły sezon. Bayern Monachium już wie

Harry Kane w następnym sezonie nadal będzie piłkarzem Bayernu Monachium - donosi serwis TEAMtalk. Jeśli nie wydarzy się nic sensacyjnego Anglik przedłuży kontrakt z klubem.

Bayern może odetchnąć. Kane chce zostać w Monachium na kolejny sezon

Harry Kane ma za sobą niesamowity sezon, a to przecież jeszcze nie koniec. W końcówce kampanii powalczy o kilka rekordów. Anglik może pobić m.in. dwa rekordy, które należą do Roberta Lewandowskiego. Pierwszy to oczywiście łączna liczba bramek w pojedynczym sezonie Bundesligi. Drugi to najlepszy wynik pod względem goli w jednej edycji Ligi Mistrzów jako piłkarz Bayernu Monachium.

Łącznie w tym sezonie Kane zanotował 54 bramki i 7 asyst w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach. Nic więc dziwnego, że w jego stronę spoglądają inne topowy kluby w Europie. Ostatnio głośno było na temat zainteresowania Manchesteru United.

Jak przekazał Graeme Bailey z serwisu TEAMtalk, jakikolwiek transfer Kane’a jest raczej niemożliwy. Anglik skupia się na przyszłości w Bundeslidze. 32-latek chce nie tylko wypełnić kontrakt z Bayernem, ale również podpisać nową umowę. Niebawem obie strony mają usiąść do rozmów, żeby wypracować porozumienie, które usatysfakcjonuje każdą ze stron.

Warto dodać, że Manchester United to tylko jeden z klubów, które obserwuje sytuacje reprezentanta Anglii. Jeśli wydarzy się coś niespodziewanego, do akcji są gotowi wkroczyć również przedstawiciele Chelsea oraz Tottenhamu. Na ten moment jednak wygląda na to, że Harry Kane w sezonie 2026/2027 wciąż będzie piłkarzem Bayernu Monachium.