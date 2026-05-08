Królewski z jasną deklaracją. Gra w Ekstraklasie to dopiero początek

Wisła Kraków jest o krok od awansu do PKO Ekstraklasy. Jarosław Królewski już jednak patrzy dalej i w mediach społecznościowych napisał o Lidze Mistrzów w perspektywie... najbliższych czterech lat.

Jarosław Królewski

Wisła Kraków znów w Lidze Mistrzów?! Królewski ma plan

Wisła Kraków jest już jedną nogą w PKO Ekstraklasie. A właściwie to wystarczy tylko postawić drugą na ziemi, aby oficjalnie potwierdzić powrót do elity po kilku latach spędzonych na zapleczu. Wszystko rozstrzygnąć może się już w tej kolejce Betclic 1. ligi, dokładnie rzecz ujmując w bezpośredniej rywalizacji Białej Gwiazdy z Chrobrym Głogów.

Niemniej sam powrót do PKO Ekstraklasy do dopiero początek tego, co w klubie i wokół będzie się działo. Nie jest bowiem tajemnicą, że Wisła Kraków może zostać przejęta przez Wojciecha Kwietnia, a więc czołowego biznesmena w polskiej piłce. Jeśli do tego dojdzie, ambicje i możliwości klubu wzrosną kilkukrotnie. W pewnym sensie napisał o tym już Jarosław Królewski. Prezes i właściciel ekipy spod Wawelu zapowiedział, że miejsce Wisły jest znów w Lidze Mistrzów. Co więcej, jego zdaniem możliwe jest to w perspektywie nawet najbliższych czterech lat.

– Nasze miejsce jest w Lidze Mistrzów. Szczerze. Jak zdrowie pozwoli przed 2030 możliwe, zrobimy to – napisał Jarosław Królewski na platformie X (dawniej Twitter) dodając do tego uśmiechniętą emotkę. Z pewnością powrót pucharów na Reymonta byłby wielkim wydarzeniem.

