Złota Piłka 2026: to faworyt do zwycięstwa. Nie zagra w finale LM

10:28, 8. maja 2026
Michał Stompór Źródło:  Goal.com

Złota Piłka 2026 zostanie wręczona jesienią tego roku. Kto sięgnie po prestiżową nagrodę? Portal Goal.com przekonuje, że największe szanse na zwycięstwo ma zawodnik który nie zagra w finale Ligi Mistrzów.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2026: Dembele na trzecim miejscu, Yamal na drugim

W poprzednim roku Złota Piłka trafiła w ręce Ousmane’a Dembele. Reprezentant Francji wraz z Paris Saint-Germain sięgnął po mistrzostwo Ligue 1, puchar i superpuchar kraju, a także wygrał Ligę Mistrzów. Czy 28-latek może powtórzyć indywidualny sukces także w kolejnej edycji plebiscytu? Portal Goal.com przygotował najnowszy ranking i były zawodnik Barcelony zajmuje w nim 3. miejsce.

Kto wyprzedza Dembele? Na drugiej lokacie plasuje się Lamine Yamal. – Powinien być gotowy do gry dla Hiszpanii podczas mistrzostw świata, a jeśli tego lata zdoła zabłysnąć na kolejnym dużym turnieju międzynarodowym, wciąż ma szansę zdobyć Złotą Piłkę – pisze Tom Maston.

Natomiast aktualnie faworytem do triumfu jest Harry Kane. Anglik notuje kapitalny sezon pod względem indywidualnych liczb (55 goli i siedem asyst w 48 meczach) i wraz ze swoją kadrą zaprezentuje się na MŚ 2026, ale nie obejrzymy go w finale LM. – Oprócz zdobywania ogromnej liczby bramek, Kane zaprezentował swoje wszechstronne umiejętności, które przyniosły miażdżący wpływ na wyniki mistrzów Bundesligi, a jeśli uda mu się utrzymać tę formę, to przed końcem lata może zdobyć kolejne trofea – twierdzi Goal.com.

