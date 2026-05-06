Bayern pełen obaw. Olise dostanie ogromną ofertę

Michael Olise ma za sobą znakomity sezon w Bayernie Monachium. Nic dziwnego, że wokół 24-latka zaczęły krążyć europejskie potęgi. Bawarczycy nie zamierzają jednak dopuścić do jego odejścia.

Michael Olise trafił do Bayernu z Crystal Palace w 2024 roku i szybko stał się jednym z najważniejszych piłkarzy ofensywnych zespołu. W tym sezonie zanotował 21 bramek i 30 asyst w 48 meczach.

Według TEAMtalk klub z Monachium planuje nagrodzić go nową, długoterminową umową. Formalne rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły, ale Bayern miał już jasno zakomunikować swoje stanowisko otoczeniu zawodnika oraz zainteresowanym klubom. Obecny kontrakt Francuza obowiązuje jeszcze przez trzy lata.

PSG i Liverpool usłyszały jasną odpowiedź ws. Olise

PSG pytało o sytuację Olise, ale dostało zdecydowaną odpowiedź. Bayern nie jest zainteresowany sprzedażą. Taki sam komunikat miały wcześniej usłyszeć Liverpool, Arsenal, Chelsea i Manchester City.

Sam piłkarz również nie rozważa obecnie odejścia. Jest zadowolony z pobytu w Niemczech i skupia się na dalszym rozwoju. W dłuższej perspektywie sytuację Olise mają obserwować Real Madryt i Barcelona. TEAMtalk zaznacza jednak, że ewentualny ruch mógłby być rozważany dopiero w kolejnych latach, być może w 2027 roku.

Stanowisko Bayernu pozostaje twarde. Klub nie chce sprzedawać zawodnika za żadną kwotę, a Karl-Heinz Rummenigge nazwał go piłkarzem „niemal magicznym” na boisku.