Widzew Łódź – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To starcie ma ogromne znaczenie dla obu zespołów w kontekście walki o utrzymanie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w nadchodzącą sobotę, czyli 9 maja, o godzinie 14:45.

Przed Widzewem Łódź oraz Lechią Gdańsk niezwykle ważne spotkanie w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły walczą o utrzymanie w elicie, dlatego stawka meczu będzie bardzo wysoka. Widzewiacy z dorobkiem 36 punktów zajmują 16. miejsce w tabeli, natomiast Budowlani mają na koncie 38 oczek i plasują się na 15. pozycji w stawce. Ewentualne zwycięstwo jednej z tych ekip może okazać się kluczowe. Początek ciekawej rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą sobotę, 9 maja o godzinie 14:45.

Stawiam w tym meczu na wygraną Widzewa Łódź. Podopieczni Aleksandara Vukovicia muszą sięgnąć po komplet punktów w jutrzejszej potyczce, jeśli chcą realnie myśleć o pozostaniu na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Mój typ: zwycięstwo Widzewa Łódź.

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Widzew Łódź zmaga się z problemami kadrowymi. W zespole gospodarzy z powodu urazów nie zagrają Christopher Cheng, Szymon Czyż oraz Lukas Lerager, a pod znakiem zapytania stoją występy Mariusza Fornalczyka i Lindona Selahiego. Jeśli chodzi o Lechię Gdańsk, to w ekipie gości zabraknie Dawida Kurminowskiego oraz Michała Głogowskiego.

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Widzew w dwóch ostatnich kolejkach ligowych zanotował klęskę i zwycięstwo. Łodzianie nieznacznie przegrali 0:1 z Legią Warszawa, ale za to pewnie pokonali Motor Lublin 2:0. Z kolei Lechia znajduje się w jeszcze słabszej formie. Gdańszczanie w tym czasie ponieśli bowiem dwie porażki – 1:3 z Radomiakiem Radom oraz 1:2 z Rakowem Częstochowa.

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań pomiędzy Widzewem Łódź a Lechią Gdańsk jest dość wyrównana, choć nieco lepszym bilansem może pochwalić się drużyna z Trójmiasta. W pięciu poprzednich meczach zespół Budowlanych odniósł bowiem dwa zwycięstwa, ekipa Widzewiaków wygrała raz, a dwukrotnie starcia tych klubów kończyły się remisem.

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem sobotniego meczu są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 2.00, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to mniej więcej 3.70, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70.

Widzew Łódź Lechia Gdańsk 2.15 3.50 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 15:05

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Widzew: Drągowski – Isaac, Żyro, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky – Alvarez, Shehu, Kornvig – Bukari, Bergier

Lechia: Paulsen – Wójtowicz, Dyachuk, Rodin, Vojtko – Mena, Kapić, Zhelizko, Ćirković – Bobcek, Viunnyk

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Pojedynek pomiędzy Widzewem Łódź a Lechią Gdańsk oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 32. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Bartosz Gleń i Adam Szała. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą sobotę, 9 maja o godzinie 14:45.

