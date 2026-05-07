Wisła Kraków – Chrobry Głogów: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Jeśli ekipa Białej Gwiazda przynajmniej zremisuje w tym starciu, to awansuje do PKO BP Ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w ten piątek, 8 maja o godzinie 21:00.

Wisła Kraków Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2026 21:01

Wisła Kraków – Chrobry Głogów, typy i przewidywania

Wisła Kraków zmierzy się z Chrobrym Głogów w niezwykle ważnym spotkaniu 32. kolejki Betclic 1. Ligi. Zespół Białej Gwiazdy pewnie prowadzi w tabeli z dorobkiem 62 oczek i jeśli w nadchodzącym meczu zdobędzie choćby punkt, zapewni sobie bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Pomarańczowo-Czarnych również ma o co grać, ponieważ z 51 oczkami na koncie zajmuje 4. miejsce. Przed nami rywalizacja dwóch klubów, które liczą na promocję do elity. Początek starcia na Synerise Arenie już w piątek, 8 maja o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu obie drużyny znajdą drogę do siatki. Wisła Kraków regularnie zdobywa bramki u siebie, a Chrobry Głogów potrafi być groźny, dlatego scenariusz z golami po obu stronach wydaje się prawdopodobny. Mój typ: BTTS – tak.

Wisła Kraków – Chrobry Głogów, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków podejdzie do meczu mocno osłabiona kadrowo. W zespole gospodarzy zabraknie Angela Rodado, Wiktora Biedrzyckiego, Alana Urygi, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha oraz Bartosza Talara, co znacząco ogranicza pole manewru dla Mariusza Jopa. W przypadku Chrobrego Głogów nie pojawiły się żadne informacje dotyczące absencji, dlatego ekipa gości powinna przystąpić do starcia w optymalnym zestawieniu.

Wisła Kraków – Chrobry Głogów, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w dwóch poprzednich ligowych spotkaniach zgromadziła cztery punkty. Zespół Białej Gwiazdy pokonał Stal Rzeszów 2:1 oraz zremisował 2:2 z Puszczą Niepołomice. Chrobry Głogów w tym czasie zgarnął trzy oczka. Ekipa Pomarańczowo-Czarnych wygrała 3:2 z GKS-em Tychy, ale za to musiała uznać wyższość Polonii Warszawa, przegrywając 0:1.

Wisła Kraków – Chrobry Głogów, historia

Bilans ostatnich bezpośrednich meczów pomiędzy Wisła Kraków a Chrobrym Głogów przemawia na korzyść ekipy Białej Gwiazdy. W pięciu poprzednich potyczkach zespół z Małopolski odniósł trzy zwycięstwa, jedno spotkanie wygrała drużyna z Dolnego Śląska, natomiast raz padł remis. Statystyki pokazują więc wyraźną przewagę Wisły nad Chrobrym.

Wisła Kraków – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy chcą przypieczętować awans do PKO BP Ekstraklasy. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Chrobrego Głogów to mniej więcej 6.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.70. Kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z bardzo wysokich kursów na wydarzenia sportowe u bukmachera STS.

Wisła Kraków – Chrobry Głogów, przewidywane składy

Wisła: Letkiewicz – Giger, Kutwa, Grujcić, Lelieveld – Duda, Igbekeme, Bozić, Ertlthaler – Sanchez, Frederico Duarte

Chrobry: Lenarcik – Tupaj, Grić, Mazur, Tabiś – Mandrysz, Bąk – Lewkot, Nowakowski, Laskowski – Janczukowicz

Wisła Kraków – Chrobry Głogów, transmisja meczu

Pojedynek pomiędzy Wisłą Kraków a Chrobrym Głogów oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 32. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport oraz w serwisie tvpsport.pl. Jutrzejsze zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Początek ciekawej rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższy piątek, 8 maja o godzinie 21:00.

