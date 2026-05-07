Juventus chce uprzedzić Manchester United. Walka o transfer nabiera tempa

21:13, 7. maja 2026
Kacper Karpowicz
Juventus nie zamierza czekać na ruch Manchesteru United. Stara Dama chce jak najszybciej osiągnąć porozumienie z Angelo Stillerem z VfB Stuttgart i tym samym uprzedzić Anglików - informuje "TuttoJuve".

Luciano Spalletti
Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus przyspiesza transfer Angelo Stillera

Juventus poszukuje wzmocnień w środku pola, ale na ich przeszkodzie staje Manchester United. Oba kluby wykazują bowiem zainteresowanie Angelo Stillerem. Tymczasem najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje serwis „TuttoJuve”. Otóż Stara Dama planuje przyspieszyć transfer gwiazdy VfB Stuttgart. Włosi nie zamierzają czekać na giganta Premier League.

Włoska prasa zdradza, że pośpiech Juventusu jest związany z finansami. Stara Dama ma świadomość, że gdy Manchester United przystąpi do wyścigu o Angelo Stillera, to ich szanse na transfer znacznie maleją. Czerwone Diabły dysponują bowiem większym budżetem, więc turyńczycy zamierzają jak najszybciej osiągnąć porozumienie z niemieckim pomocnikiem.

Saga transferowa z udziałem Angelo Stillera trwa już od wielu miesięcy. Wydaje się, że piłkarz jest już gotowy, aby opuścić VfB Stuttgart i wykonać kolejny krok w piłkarskiej karierze. Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie wyląduje w przyszłym sezonie. Czas pokaże, czy plan Juventusu finalnie się powiedzie.

Angelo Stiller w trwającej kampanii rozegrał 49 spotkań w koszulce VfB Stuttgart. Reprezentant Niemiec zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Przede wszystkim pomocnik może się pochwalić aż 10. asystami.

