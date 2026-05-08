Wisła Kraków blisko Ekstraklasy. Królewski ujawnia finansowy plan

11:46, 8. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Wisła Kraków jest już niemal pewna awansu do PKO BP Ekstraklasy. - Celujemy w budżet między 55 a 70 mln złotych - ujawnił Jarosław Królewski w "Kanale Sportowym".

Jarosław Królewski
PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wielkie plany Wisły Kraków po awansie

Wisła Kraków rozgrywa znakomity sezon w Betclic 1. Lidze i mimo chwilowej zadyszki w środku rozgrywek pozostaje liderem tabeli. Obecnie zespół Mariusza Jopa znajduje się już o krok od awansu do PKO BP Ekstraklasy. Biała Gwiazda może zapewnić sobie promocję już w najbliższej kolejce.

W 32. serii gier Krakowianie zmierzą się z Chrobrym Głogów przy Reymonta. Już w piątek kibice Wisły mogą świętować powrót klubu do elity po czterech latach przerwy. Po awansie jednym z kluczowych elementów planu ma być znaczące zwiększenie budżetu. Władze Wisły zakładają wyraźny wzrost środków przeznaczonych na funkcjonowanie drużyny.

Prezes Jarosław Królewski podkreślił, że budżet krakowskiego klubu w przypadku awansu ma wynosić od 55 do 70 milionów złotych, a jego wysokość będzie uzależniona od kilku czynników, takich jak sprzedaż karnetów, umowy sponsorskie oraz wpływy telewizyjne.

– Budżet na pewno się zwiększy. Celujemy w budżet między 55 a 70 mln złotych. To zależy od sprzedaży karnetów, umów sponsorskich i telewizyjnych. Na pewno budżet będzie pokaźny i zwiększymy przychody. Ceny biletów i karnetów na pewno wzrosną. Jeśli chcemy się rozwijać kadrowo, jest to naturalne – stwierdził Królewski w „Kanale Sportowym”.

Po meczu z Chrobrym Biała Gwiazda zmierzy się jeszcze z Polonią Warszawa przy Konwiktorskiej oraz z Pogonią Siedlce na stadionie przy Reymonta.

