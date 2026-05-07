ŁKS nie odpuszcza w walce o awans. Kluczowy krok w tabeli

ŁKS z pełną pulą. Fabian Piasecki z dubletem
ŁKS i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to dwie ekipy, które na finiszu trwającego sezonu skupiają się na innych celach. Drużyna prowadzona przez Grzegorza Szokę wciąż liczy się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei zespół Piotra Stokowca tak naprawdę koncentruje się już na budowie fundamentów pod katem kolejnej kampanii.
Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać, bo już w dziewiątej minucie na prowadzenie wyszli gospodarze. Fabian Piasecki popisał się strzałem głową, zdobywając bramkę na 1:0 dla ŁKS-u. Radość w szeregach Łodzian trwała jednak tylko do 27 minuty. Do wyrównania doprowadził Oliwier Olewiński.
Do przerwy rezultat się już nie zmienił. Na kolejne trafienie trzeba było czekać do 65 minuty. Tym razem znów trafienie zanotował napastnik ŁKS-u. Piasecki wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali, oddając mocne uderzenie z prawej nogi. Z kolei w 73. minucie wynik podwyższył Koki Hinokio.
Ostatnie słowa w spotkaniu należało natomiast do Karola Noiszewskiego, który zmniejszył rozmiary porażki gości. Dzięki wygranej w zaległym spotkaniu 28. kolejki ekipa z Łodzi plasuje się na piątej pozycji w tabeli z 50 punktami. Do czwartego Chrobrego Głogów traci tylko oczko. Pogoń natomiast poniosła dziesiątą porażkę w kampanii.
ŁKS – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:2 (1:1)
1:0 Fabian Piasecki 9′
1:1 Oliwier Olewiński 27′
2:1 Fabian Piasecki 65′
3:1 Koki Hinokio 73′
3:2 Karol Noiszewski 90+2′ (k.)