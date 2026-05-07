ŁKS nie odpuszcza w walce o awans. Kluczowy krok w tabeli

fot. PressFocus Na zdjęciu: ŁKS - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

ŁKS z pełną pulą. Fabian Piasecki z dubletem

ŁKS i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to dwie ekipy, które na finiszu trwającego sezonu skupiają się na innych celach. Drużyna prowadzona przez Grzegorza Szokę wciąż liczy się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei zespół Piotra Stokowca tak naprawdę koncentruje się już na budowie fundamentów pod katem kolejnej kampanii.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać, bo już w dziewiątej minucie na prowadzenie wyszli gospodarze. Fabian Piasecki popisał się strzałem głową, zdobywając bramkę na 1:0 dla ŁKS-u. Radość w szeregach Łodzian trwała jednak tylko do 27 minuty. Do wyrównania doprowadził Oliwier Olewiński.

Fabian Piasecki otwiera wynik spotkania 🔥 #ŁKSPGM 1:0



Do przerwy rezultat się już nie zmienił. Na kolejne trafienie trzeba było czekać do 65 minuty. Tym razem znów trafienie zanotował napastnik ŁKS-u. Piasecki wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali, oddając mocne uderzenie z prawej nogi. Z kolei w 73. minucie wynik podwyższył Koki Hinokio.

Dublet Piaseckiego 🫨 #ŁKSPGM 2:1



Ostatnie słowa w spotkaniu należało natomiast do Karola Noiszewskiego, który zmniejszył rozmiary porażki gości. Dzięki wygranej w zaległym spotkaniu 28. kolejki ekipa z Łodzi plasuje się na piątej pozycji w tabeli z 50 punktami. Do czwartego Chrobrego Głogów traci tylko oczko. Pogoń natomiast poniosła dziesiątą porażkę w kampanii.

ŁKS – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:2 (1:1)

1:0 Fabian Piasecki 9′

1:1 Oliwier Olewiński 27′

2:1 Fabian Piasecki 65′

3:1 Koki Hinokio 73′

3:2 Karol Noiszewski 90+2′ (k.)