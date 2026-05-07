Wieczysta może stracić ważnego zawodnika. Na horyzoncie Wisła

Wisła Kraków może wkrótce sięgnąć po piłkarza Wieczystej Kraków. Według informacji Piotra Rzepeckiego z kanału 365 dni o piłce chodzi o doświadczonego pomocnika.

Mikkel Maigaard może zamienić Wieczystą na Wisłę Kraków

Wisła Kraków może być bohaterem jednego z najciekawszych transferów wewnątrz krakowskiego środowiska piłkarskiego. Jak informuje Piotr Rzepecki z 365 dni o piłce, na celowniku Białej Gwiazdy znalazł się Mikkel Maigaard. Zawodnik obecnie związany jest kontraktem z Wieczystą Kraków.

Duński pomocnik trafił do beniaminka Betclic 1. Ligi jako jeden z głośniejszych ruchów transferowych klubu, który ambitnie walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jego umowa obowiązuje aż do czerwca 2027 roku, jednak według doniesień przyszłość zawodnika w ekipie z ulicy Chałupnika stoi pod dużym znakiem zapytania.

Jak przekazuje źródło, Maigaard miał usłyszeć o planowanych zmianach w klubie i niewykluczone, że już po sezonie zdecyduje się na zmianę otoczenia. Coraz częściej pojawia się scenariusz, według którego pomocnik może przenieść się do Wisły.

Taki ruch byłby bardzo ciekawy także z lokalnej perspektywy. Duńczyk w krótkim czasie reprezentowałby bowiem już trzeci krakowski klub. To sytuacja niezwykle rzadko spotykana, szczególnie w tak krótkim odstępie czasu.

Mimo ograniczonej liczby występów Maigaard potrafił pokazać swoje umiejętności na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Jego ofensywne liczby oraz doświadczenie sprawiają, że może być interesującą opcją dla zespołu budowanego pod walkę o najwyższe cele.

Na razie żadna ze stron nie potwierdziła rozmów transferowych. Ogólnie temat może być rozwojowy i niewykluczone, że bierze tempa po zakończeniu sezonu.