Wisła Kraków pewna awansu. Kto jeszcze zagra w Ekstraklasie? Najnowsze wyliczenia

09:09, 8. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Wisła Kraków już dziś tj. piątek (8 maja) może przypieczętować awans do PKO BP Ekstraklasy. Superkomputer BETSiE przedstawił najnowszą prognozę dla Betclic 1. Ligi. Z wyliczeń wynika, że oprócz Białej Gwiazdy awans uzyska także Śląsk Wrocław.

Piłkarze Wisły Kraków
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław z awansem do Ekstraklasy wg. superkomputera

Do końca sezonu w Betclic 1. Lidze pozostały tylko trzy kolejki, a sytuacja w tabeli wciąż nie jest rozstrzygnięta. Awans do PKO BP Ekstraklasy na wyciągnięcie ręki ma Wisła Kraków. Wystarczy, że Biała Gwiazda zdobędzie przynajmniej punkt w piątkowym meczu z Chrobrym Głogów. Zacięta rywalizacja szykuje się o 2. miejsce, które również gwarantuje bezpośredni awans.

O prawo gry w przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej walczy Śląsk Wrocław i Wieczysta Kraków. Według superkomputera BETSiE większe szanse na finisz w TOP2 ma drużyna z województwa dolnośląskiego, ponieważ aż 84,7%. Dla porównania podopieczni Kazimierza Moskala mają tylko 14,7% szans, że wywalczą bezpośrednią promocję do wyższej ligi.

Interesująco zapowiada się również walka o mistrzostwo Betclic 1. Ligi. W tym przypadku rozstrzygnie się ona pomiędzy Wisłą a Śląskiem. Na trzy kolejki przed końcem podopieczni Mariusza Jopa mają o 5 punktów więcej. Według modelu statystycznego szanse na zajęcie 1. miejsce wynoszą 98,4% do 1,6% na korzyść krakowskiego klubu.

Kto zagra w barażach o awans do Ekstraklasy?

Z Betclic 1. Ligi do PKO BP Ekstraklasy awansują trzy zespoły. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław to faworyci, ale kto będzie trzecią drużyną? Walka o prawo gry w barażach potrwa z całą pewnością do ostatniej kolejki. Biorą w niej udział takie zespoły jak Chrobry Głogów, ŁKS Łódź, Polonia Warszawa, Ruch Chorzów, Miedź Legnica czy Puszcza Niepołomice. Między 4. a 9. drużyną w lidze jest tylko sześć punktów.

Z wyliczeń superkomputera BETSiE wynika, że obok Wieczystej Kraków, która ma 85,2% szans na baraże, zagrają w nich również Chrobry Głogów (82,8%), ŁKS Łódź (69,4%) i Polonia Warszawa (46,8%).

Pozostaje jeszcze pytanie, kto spadnie do 2. Ligi. Jednego spadkowicza już znamy, a jest nim GKS Tychy. W walkę o utrzymanie uwikłane są jeszcze trzy drużyny: Znicz Pruszków, Górnik Łęczna oraz Stal Mielec. Największe prawdopodobieństwo spadku wg. BETSiE ma Znicz (95,6%) oraz Górnik (87%). Dla porównania szanse na to, że spadnie Stal wynoszą tylko 17,4%.

Prognozowana tabela Betclic 1. Ligi wg. superkomputera BETSiE:

  1. Wisła Kraków – 68,1 pkt
  2. Śląsk Wrocław – 61,8 pkt
  3. Wieczysta Kraków – 58,3 pkt
  4. Chrobry Głogów – 54,3 pkt
  5. ŁKS Łódź – 52,8 pkt
  6. Polonia Warszawa – 51,6 pkt
  7. Ruch Chorzów – 51 pkt
  8. Miedź Legnica – 50,2 pkt
  9. Puszcza Niepołomice – 48,9 pkt
  10. Pogoń Grodzisk Mazowiecki – 48,6 pkt
  11. Polonia Bytom – 47,9 pkt
  12. Stal Rzeszów – 43 pkt
  13. Odra Opole – 41,9 pkt
  14. Pogoń Siedlce – 39,3 pkt
  15. Stal Mielec – 33,4 pkt
  16. Górnik Łęczna – 30,1 pkt
  17. Znicz Pruszków – 28,8 pkt
  18. GKS Tychy – 24,7 pkt

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości