Wisła Kraków pewna awansu. Kto jeszcze zagra w Ekstraklasie? Najnowsze wyliczenia

Wisła Kraków już dziś tj. piątek (8 maja) może przypieczętować awans do PKO BP Ekstraklasy. Superkomputer BETSiE przedstawił najnowszą prognozę dla Betclic 1. Ligi. Z wyliczeń wynika, że oprócz Białej Gwiazdy awans uzyska także Śląsk Wrocław.

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław z awansem do Ekstraklasy wg. superkomputera

Do końca sezonu w Betclic 1. Lidze pozostały tylko trzy kolejki, a sytuacja w tabeli wciąż nie jest rozstrzygnięta. Awans do PKO BP Ekstraklasy na wyciągnięcie ręki ma Wisła Kraków. Wystarczy, że Biała Gwiazda zdobędzie przynajmniej punkt w piątkowym meczu z Chrobrym Głogów. Zacięta rywalizacja szykuje się o 2. miejsce, które również gwarantuje bezpośredni awans.

O prawo gry w przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej walczy Śląsk Wrocław i Wieczysta Kraków. Według superkomputera BETSiE większe szanse na finisz w TOP2 ma drużyna z województwa dolnośląskiego, ponieważ aż 84,7%. Dla porównania podopieczni Kazimierza Moskala mają tylko 14,7% szans, że wywalczą bezpośrednią promocję do wyższej ligi.

Interesująco zapowiada się również walka o mistrzostwo Betclic 1. Ligi. W tym przypadku rozstrzygnie się ona pomiędzy Wisłą a Śląskiem. Na trzy kolejki przed końcem podopieczni Mariusza Jopa mają o 5 punktów więcej. Według modelu statystycznego szanse na zajęcie 1. miejsce wynoszą 98,4% do 1,6% na korzyść krakowskiego klubu.

Kto zagra w barażach o awans do Ekstraklasy?

Z Betclic 1. Ligi do PKO BP Ekstraklasy awansują trzy zespoły. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław to faworyci, ale kto będzie trzecią drużyną? Walka o prawo gry w barażach potrwa z całą pewnością do ostatniej kolejki. Biorą w niej udział takie zespoły jak Chrobry Głogów, ŁKS Łódź, Polonia Warszawa, Ruch Chorzów, Miedź Legnica czy Puszcza Niepołomice. Między 4. a 9. drużyną w lidze jest tylko sześć punktów.

Z wyliczeń superkomputera BETSiE wynika, że obok Wieczystej Kraków, która ma 85,2% szans na baraże, zagrają w nich również Chrobry Głogów (82,8%), ŁKS Łódź (69,4%) i Polonia Warszawa (46,8%).

Pozostaje jeszcze pytanie, kto spadnie do 2. Ligi. Jednego spadkowicza już znamy, a jest nim GKS Tychy. W walkę o utrzymanie uwikłane są jeszcze trzy drużyny: Znicz Pruszków, Górnik Łęczna oraz Stal Mielec. Największe prawdopodobieństwo spadku wg. BETSiE ma Znicz (95,6%) oraz Górnik (87%). Dla porównania szanse na to, że spadnie Stal wynoszą tylko 17,4%.

Prognozowana tabela Betclic 1. Ligi wg. superkomputera BETSiE: