Wieczysta przełamała niemoc. Cecherz ujawnił kulisy przygotowań

fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Przemysław Cecherz po meczu Wieczysta – Stal Mielec

Wieczysta pokonała w poniedziałkowy wieczór Stal Mielec, wracając na zwycięski szlak po dwóch spotkaniach bez wygranej (2:0). Po zakończeniu rywalizacji trener ekipy z Krakowa nie szczędził pochwał w kierunku swoich graczy.

– Po przegranej z Polonią Bytom, po dwóch tygodniach ciężkiej pracy, zespół wyszedł dzisiaj na boisko po zwycięstwo i to było widać od początku. Zdominowaliśmy grę, długo utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy akcje. Przeciwnik w pierwszej połowie praktycznie nie miał nic do powiedzenia poza stałymi fragmentami – mówił Przemysław Cecherz na pomeczowej konferencji prasowej.

O kulisach pracy w trakcie przerwy reprezentacyjnej szkoleniowiec krakowian wypowiedział się w bardziej wyczerpujący sposób. Przede wszystkim wprost przyznał, że zawodnicy praktycznie nie mieli wolnego.

– Nie odpoczywaliśmy. Było może półtora dnia wolnego. Pierwszy tydzień był bardzo ciężki treningowo, w drugim przygotowywaliśmy się już pod ten mecz. Wielu zawodników przyszło do nas bez rytmu meczowego, trenowali indywidualnie, więc trzeba ich było fizycznie odbudować. To normalne, że mogą być trochę zmęczeni, ale pracują bardzo ciężko i to widać. Chcemy grać wysoko, z dużą wymianą piłki, pressingiem. Czasem nie wyjdzie, jak z Polonią. Taki ma być jednak styl gry – powiedział trener Wieczystej.

Krakowska drużyna swoje kolejne ligowe spotkanie rozegra w najbliższą niedzielę. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z ŁKS-em. Mecz odbędzie się o godzinie 20:15. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w styczniu w sparingu. Wówczas lepsza była Wieczysta (2:1).

