Cecherz ma plan na awans. Wieczysta już wiceliderem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wieczysta - Stal Mielec

Wieczysta goni marzenia

Wieczysta i Stal Mielec to drużyny, które przystępowały do bezpośredniej rywalizacji, znajdując się w różnych momentach sezonu. W ligowej tabeli obie ekipy dzieliła różnica zaledwie trzech punktów przed meczem dziewiątej kolejki. Beniaminek Betclic 1. Ligi miał za sobą dwa spotkania bez zwycięstwa, natomiast zespół Ivana Djurdjevicia pozostawał niepokonany od trzech kolejek.

Od pierwszych fragmentów rywalizacji gospodarze starali się narzucić swoje warunki gry, stosując wysoki pressing, z którym rywale nie potrafili sobie poradzić. Już w siódmej minucie Wieczysta objęła prowadzenie. Po centrze z rzutu rożnego Lucasa Piazona bramkę głową zdobył Kamil Pestka. Radość krakowian mogła jednak nie trwać długo. Swojej szansy nie wykorzystał jednak Marvin Senger.

Tymczasem po strzeleniu gola przez krakowian tempo gry się uspokoiło. Wieczysta skupiła się na kontrolowaniu wydarzeń boiskowych. W końcu jednak w 36. minucie włączył kolejny bieg i efekt przyszedł natychmiast. Po błędzie w środku pola Fryderyka Gerbowskiego. udanym przechwytem wyróżnił się strzelec pierwszego gola, który natychmiast zagrał do Lisandro Lopesa. Ten rozprowadził piłkę do Stefana Feiertaga, a austriacki napastnik podwyższył wynik na 2:0.

Po zmianie stron sytuacja Stali skomplikowała się jeszcze bardziej od 61 minuty. Po tym, jak Feiertag mógł wyjść z sytuacją oko w oko z bramkarzem rywali, faulował go Piotr Wlazło. Sędzia nie miał wątpliwości, że zawodnikowi gości należy się czerwona kartka. Tym samym mielczanie musieli kończy zawody w zdekompletowanym zestawieniu.

Finalnie do końca zawodów jednak więcej bramek już nie padło. Wieczysta mogła się zatem cieszyć z piątego zwycięstwa w tym sezonie. W następnej kolejce krakowianie zagrają na wyjeździe z ŁKS-em. Z kolei ekipa z Mielca zmierzy się na swoim obiekcie z kolejnym z beniaminków Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Wieczysta – Stal Mielec 2:0 (2:0)

1:0 Kamil Pestka 7′

2:0 Stefan Feiertag 36′