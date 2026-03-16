Wisła zapowiedziała kolejne działania ws. otrzymanego walkowera

Wisła Kraków wydała oficjalny komunikat, w którym zapowiedziała kolejne działania po tym, jak otrzymała walkower na swoją niekorzyść za mecz ze Śląskiem Wrocław.

Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła nie poddaje się w temacie walkowera za mecz ze Śląskiem

Echa wokół niedoszłego, ale zarazem odbytego meczu Śląska Wrocław z Wisłą Kraków wciąż nie milkną. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od decyzji Wrocławian o nieprzyjęciu kibiców Białej Gwiazdy na Tarczyński Arena. W konsekwencji Wisła nie przyjechała na Dolny Śląsk. Spotkanie jednak oficjalnie nie zostało odwołane. Na stadionie pojawili się kibice, a arbiter wyprowadził Śląsk na murawę, by po 15 minutach odgwizdać koniec zawodów.

Decyzją Komisji Rozgrywek PZPN, Wisła została ukarana walkowerem i trzy punkty powędrowały do Śląska, ale to nie koniec tej historii. – Klub TS Wisła Kraków S.A. informuje, że oczekuje na pisemne uzasadnienie decyzji Komisji Rozgrywek PZPN w sprawie walkowera w meczu z WKS Śląsk Wrocław S.A. w ramach decyzji z 13.03.2026r. Po jego otrzymaniu oraz po uwzględnieniu decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN z dnia 16.03.2026r klub poinformuje o dalszych decyzjach – napisano w oficjalnym komunikacie.

Tymczasem, w poniedziałek 16 marca, Komisja Dyscyplinarna ukarała Śląsk Wrocław karą finansową w wysokości miliona złotych. Również w tym wypadku nie jest to koniec sprawy. Wrocławski klub już wydał w tej sprawie oświadczenie. I podobnie jak Wisła, zapowiedział kolejne kroki. Wszystko wskazuje na to, że na ostateczne decyzje przyjdzie nam jeszcze długo zaczekać.

Zobacz również: Juventus takie ma opcje na pozbycie się gwiazdora