Komplet na trybunach i wielkie derby. Kuziemka nie ukrywa emocji

13:45, 18. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVPSport.pl

Wisła Kraków już w piątek zmierzy się w hicie 22. kolejki Betclic 1. Ligi z Wieczysta Kraków. Na trybunach pojawi się komplet widzów. O spotkaniu głos zabrał Maciej Kuziemka.

Maciej Kuziemka
fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Maciej Kuziemka przed meczem Wisła Kraków – Wieczysta Kraków

Wisła Kraków pewnym krokiem zmierza w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasa. Aktualnie w tabeli Betclic 1. Ligi ekipa Mariusz Jop legitymuje się dorobkiem 47 punktów. Wiceliderem rozgrywek jest natomiast Wieczysta Kraków, mająca 36 oczek. W piątek wieczorem na Synerise Arena obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu. Na temat oczekiwań względem derbowej batalii wypowiedział się ofensywny zawodnik Białej Gwiazdy.

– Takie mecze u nas na Reymonta, przy tak licznej publiczności, są samą przyjemnością. To świetna sprawa. Pierwsze spotkanie z Wieczystą było bardzo dobre, dużo się wtedy działo. Myślę, że teraz będzie podobnie. Nie mogę się już doczekać tej rywalizacji – mówił Kuziemka w rozmowie cytowanej przez TVP Sport.

W pierwszym starciu między ekipami z Krakowa w trakcie trwającej kampanii wynik meczu otworzył Stefan Feiertag w doliczonym czasie pierwszej połowy. Z kolei do wyrównania doprowadził Wiktor Biedrzycki w doliczonym czasie spotkania.

Kuziemka stanie w piątek przed szansą rozegrania swojego 25. meczu w tym sezonie w barwach Wisły. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył osiem asyst. W tym roku piłkarz zdobył już dwie bramki w starciu przeciwko GKS Tychy. Kuziemka zaskoczył nie tylko kibiców, ale także ekspertów, bo oba trafienia zanotował po uderzeniach głową.

