Wisła Kraków przełożyła mecz ligowy. Niecodzienna godzina spotkania

Wisła Kraków przełożyła mecz ligowy z Górnikiem Łęczna. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 kwietnia 2026. Dla kibiców zaskoczeniem może być godzina rozpoczęcia starcia, ponieważ pierwszy gwizdek wybrzmi już o 11:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

W poniedziałek (23 marca) zawodnicy powołani do kadr narodowych rozjechali się na zgrupowania. Wśród nich jest czterech piłkarzy Wisły Kraków. Z racji tego, że mowa o graczach wyjściowej jedenastki, Biała Gwiazda poprosiła o przełożenie meczu z Górnikiem Łęczna. Pierwotnie spotkanie w ramach 27. kolejki Betclic 1. Ligi miało odbyć się w czwartek (2 kwietnia).

PZPN, TVP Sport oraz Liga przychylili się do prośby krakowskiego zespołu i zmienili termin spotkania. Mecz Wisła Kraków – Górnik Łęczna odbędzie się w poniedziałek (6 kwietnia). Zaskakuje jednak godzina rozpoczęcia meczu, ponieważ pierwszy gwizdek już o 11:30.

Zmianę terminu spotkania potwierdziła w mediach Wisła, a także sam Jarosław Królewski, który jednocześnie podziękował za spełnienie prośby. „Dziękujemy za przychylenie się do naszej prośby zarówno PZPN, TVP Sport i Betclic 1. Lidze. Terminów nie ma zbyt wielu, a bez 4 reprezentantów Polski trudno byłoby grać. Pamiętajmy o LK u nas. Idealny moment, by zabrać rodzinkę na mecz Wisły Kraków na Synerise Arena w szczególności na przewietrzenie w kolejny dzień świąt” – napisał właściciel krakowskiego klubu.

Mariusz Jop i spółka mają problem w rundzie jesiennej, ponieważ w sześciu meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Pozostałe spotkania cztery razy zakończyły się remisem, a jedno ze Śląskiem Wrocław decyzją PZPN walkowerem na niekorzyść Białej Gwiazdy.