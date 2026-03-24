Zdobywał z Wisłą Kraków Puchar Polski. Teraz stracił pracę

Albert Rude spędził ponad rok na stanowisku szkoleniowca Kolding IF. We wtorek ogłoszono decyzję o zwolnieniu byłego trenera Wisły Kraków z duńskiego klubu.

Rude stracił pracę. Duński drugoligowiec zwolnił trenera

Albert Rude na przełomie 2023 i 2024 roku prowadził Wisłę Kraków przez kilka miesięcy. Swoją przygodę zwieńczył dużym sukcesem, bowiem poprowadził pierwszoligowy zespół do zwycięstwa w rozgrywkach Pucharu Polski. Jednocześnie nie zrealizował podstawowego celu, jakim był awans do Ekstraklasy. Jarosław Królewski chciał zatrzymać go na kolejny sezon, ale Hiszpan postanowił inaczej i wyniósł się z Krakowa. Nowego pracodawcę znalazł dopiero na początku 2025 roku. W styczniu związał się z Kolding IF, czyli duńskim drugoligowcem.

We wtorek zapadła decyzja o zakończeniu współpracy z 38-letnim szkoleniowcem. Kilka dni wcześniej Kolding przekonująco wygrało ligowy mecz, ale nie uchroniło to Rude przed stratą pracy. Jego zespół po fazie zasadniczej sezonu uplasował się na piątym miejscu w tabeli drugoligowych rozgrywek.

– Kierujemy się dobrem Kolding IF. W trakcie naszych bieżących analiz, przeprowadzanych wspólnie z Albertem, doszliśmy do wniosku, że odmiennie postrzegamy rozwój zespołu i kolejne kroki naszych planów. Uznaliśmy, że w tym miejscu nasze drogi się rozchodzą – przekazał Niklas Nurnberg, szef pionu sportowego duńskiego klubu.

Kariera trenerska Rude tymczasowo staje pod znakiem zapytania. Przed dołączeniem do Wisły pracował w Castellon, LD Alajuelense czy Interze Miami, gdzie był członkiem sztabu Diego Alonso.