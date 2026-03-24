Cracovia sprzeda czołowego piłkarza do lokalnego rywala?! W grze 3 mln euro

Cracovia ma spore problemy i może latem stracić czołowych piłkarzy. Na sprzedaż ma trafić Mauro Perković. Co ciekawe, jego transferem interesuje się Wieczysta Kraków - donosi portal 365dniopiłce.pl.

Cracovia stawia na zysk. Sprzeda czołowych piłkarzy

Cracovia miała w tym sezonie walczyć o czołowe lokaty, ale słaba postawa w rundzie wiosennej sprawiła, że przyszłość drużyny stoi pod znakiem zapytania. Uratowało ją nieco zwycięstwo z GKS-em Katowice, gdyż seria bez wygranej przybliżyła ją do strefy spadkowej. Obecnie Pasy zajmują miejsce w środku stawki i mogą jeszcze oczywiście powalczyć o coś więcej, natomiast atmosfera w klubie pozostaje bardzo napięta. Wiąże się to z poważnymi zmianami, do jakich doszło w gabinetach w ciągu ostatnich miesięcy. Swoje zrobiło również zamieszanie wokół Luki Elsnera, który był gotowy zrezygnować z dalszej pracy na ławce trenerskiej Cracovii.

Właściciel klubu Robert Platek stawia na maksymalizację przychodów i tym będzie się kierował również podczas letniego okienka. Najprawdopodobniej oznacza to sprzedaż czołowych piłkarzy, na których może dobrze zarobić. W tym gronie znajduje się Mauro Perković, który w trakcie sezonu został wykupiony przez Cracovię. Wszechstronny Chorwat może z powodzeniem występować jako środkowy obrońca, boczny lub wahadłowy, co ściąga na niego duże zainteresowanie.

Co ciekawe, portal 365dniopiłce.pl nie wyklucza, że Perković opuści Cracovię, ale pozostanie w Polsce. Wieczysta Kraków ma na radarach jego nazwisko i spróbuje pozyskać go w przypadku awansu do Ekstraklasy. Pasy oczekują za 23-latka minimum trzech milionów euro – to kwota, od której rozpoczną się negocjacje transferowe.

Wiele wskazuje na to, że Cracovię po sezonie opuści też Oskar Wójcik. Już zimą zabiegały o niego zagraniczne kluby, oferując Pasom dobre pieniądze.