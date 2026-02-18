Kuziemka skupiony na awansie. Transfer może poczekać

Maciej Kuziemka to jeden z tych zawodników, który w Wisła Kraków budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Piłkarz jasno wypowiedział się jednak na temat swoich planów.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Maciej Kuziemka jasno postawił sprawę

Maciej Kuziemka to 19-latek mający umowę ważną z Wisłą Kraków do końca czerwca 2027 roku. Tym samym, jeśli zawodnik nie przedłuży w najbliższym czasie swojego kontraktu, to w styczniu będzie mógł związać się z nowym pracodawcą. Ostatnio natomiast w kontekście piłkarza pojawiały się spekulacje sugerujące, że zawodnikiem interesowała się Slavia Praga. Wychowanek KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wypowiedział się jednak jednoznacznie na temat swoich planów.

– Robię wszystko, aby nie zwracać uwagi na transferowe spekulacje wokół mojej osoby. Mam teraz zadanie do wykonania, chcę zagrać tę rundę na dobrym poziomie i awansować do Ekstraklasy. Zależy mi na liczbach, chciałbym w każdym meczu dawać jak najwięcej drużynie. Mamy wygrywać i osiągnąć swój cel – powiedział Kuziemka w rozmowie z TVP Sport.

Trzykrotny młodzieżowy reprezentant Polski jest dziś wyceniany na 1,5 miliona euro. Kuziemka do Wisły dołączył na zasadzie wolnego transferu we wrześniu 2021 roku. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 24 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył osiem asyst.

W najbliższy piątek piłkarz może mieć okazję do poprawy swojego bilansu – i to w wyjątkowym starciu. Wisła w roli gospodarza, w ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi, zmierzy się z Wieczysta Kraków. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30.