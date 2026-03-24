Wisła napędza emocje, a Ruch już widzi rekord na horyzoncie

Ruch Chorzów już 19 kwietnia zmierzy się z Wisła Kraków w Meczu Mistrzów. Tempo sprzedaży wejściówek na spotkanie już teraz robi wrażenie, co może sugerować kolejny rekord.

Ruch szykuje wielkie widowisko. Wisła przyciąga tłumy kibiców

Ruch Chorzów i Wisła Kraków to dwie ekipy, które skupiają się na grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie zbliża się termin spotkania z udziałem obu drużyn na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Sprzedaż biletów na mecz już wystartowała i tempo robi wrażenie.

Jak na razie szczęśliwymi posiadaczami wejściówek na Mecz Mistrzów jest już siedem tysięcy fanów. Tym samym realny scenariusz zakłada, że wynik ze spotkania z 22 lutego minionego roku, w trakcie którego na trybunach Kotła Czarownic zjawiło się 53 293 widzów, może być zagrożony. Wówczas również mowa była o starciu z udziałem Ruchu i Wisły.

Mecze z udziałem Ruchu Chorzów frekwencją powyżej 20 tysięcy widzów na SuperAuro.pl Stadionie Śląskim

Data Mecz Liczba widzów 28 października 2023 Ruch Chorzów – Śląsk Wrocław 29 089 9 lutego 2024 Ruch Chorzów – Legia Warszawa 37 223 16 marca 2024 Ruch Chorzów – Górnik Zabrze 38 106 20 kwietnia 2024 Ruch Chorzów – Widzew Łódź 49 514 22 lutego 2025 Ruch Chorzów – Wisła Kraków 53 293 24 sierpnia 2025 Ruch Chorzów – Polonia Bytom 20 293

Na dzisiaj obie ekipy w ligowej tabeli dzieli różnica 12 oczek. Krakowianie są liderem Betclic 1. Ligi, mając 53 punkty na koncie. Z kolei na szóstej pozycji z 41 oczkami zadomowił się zespół z Chorzowa, tracący tylko trzy punkty do drugiego Śląska Wrocław.

Zanim jednak Ruch zmierzy się z Wisłą, ma jeszcze dwa spotkania do rozegrania przed tą potyczką. Najpierw, już 6 kwietnia, Niebiescy zmierzą się w roli gościa z Chrobrym Głogów. Z kolei 11 kwietnia na drodze Ruchu stanie Wieczysta. W pierwszym starciu w tej kampanii z udziałem Chorzowian i Krakowian górą była drużyna z Krakowa, która wygrała różnicą trzech trafień (3:0).

Wisła ogólnie była górą w trzech ostatnich bezpośrednich potyczkach z ekipą z Chorzowa. Ruch ostatni raz pokonał Białą Gwiazdę w kwietniu 2023 roku, gdy swoje mecze rozgrywał jeszcze na stadionie w Gliwicach.