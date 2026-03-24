Walka o Ekstraklasę trwa, a Wisła już myśli o przyszłości

Wisła Kraków walczy w tym sezonie o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem przerwę na mecze reprezentacyjne władze klubu wykorzystały na przedłużenie kontraktu z obrońcą.

Raoul Giger przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków

Wisła Kraków jest aktualnie liderem Betclic 1. Ligi, mając dziewięć punktów przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław. Jednocześnie ekipa Mariusza Jopa jest na dobrej drodze do tego, aby wywalczyć przepustkę do gry w PKO BP Ekstraklasie w kolejnej kampanii. Nie patrząc na innych rywali, pięć zwycięstw w ośmiu kolejkach dzieli krakowską drużynę od bezpośredniego awansu do elity.

Tymczasem biuro prasowe klubu z Krakowa przekazało we wtorkowe popołudnie, że została przedłużona umowa z jednym z zawodników. Informacja na ten temat pojawiła się na profilu 13-krotnych mistrzów Polski na platformie X.

„Tu gra się z dumą dla Białej Gwiazdy. Raoul Giger zostaje przy R22 na dłużej! Szwajcarski walczak przedłużył swój kontrakt z krakowską Wisłą do 30 czerwca 2027 roku. Walczymy dalej razem” – brzmi wiadomość opublikowana przez przedstawicieli Wisły.

28-latek trafił do Wisły w sierpniu minionego roku z Lausanne-Sport na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej piłkarz bronił barw FC Aarau. W tej kampanii Giger wystąpił jak na razie w 18 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Spędził na boisku 1454 minuty.

Szwajcarski zawodnik o miejsce w składzie Białej Gwiazdy rywalizuje w tej kampanii przede wszystkim z Julianem Lelieveldem. Wkrótce do gry powinien być też zdolny Bartosz Jaroch, więc rywalizacja w Wiśle będzie jeszcze ciekawsza, jeśli chodzi o prawą stronę obrony.