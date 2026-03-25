Jakub Świerczok znowu w treningu. Czy Betclic 1. Liga zobaczy go w akcji?

GKS Tychy rywalizuje w tej kampanii o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Tymczasem ciekawą nowiną podzieliło się biuro prasowe klubu w swoich mediach społecznościowych.

GKS Tychy aktualnie jest czerwoną latarnią rozgrywek, mając 15 punktów na koncie. Jednocześnie śląski zespół jeszcze nie stracił nadziei na utrzymanie, mając obecnie osiem punktów straty do zajmującej 15. miejsce Stali Mielec. Tymczasem interesujące wiadomości pojawiły się w mediach społecznościowych klubu.

Profil na Facebooku ekipy z Tychów przekazał, że treningi z drużyną rozpoczął Jakub Świerczok. Były reprezentant Polski był przez długi czas poza grą z powodu kontuzji. Doszedł już jednak do siebie i niewykluczone, że niebawem wzmocni ofensywę jednego z przedstawicieli Betclic 1. Ligi.

„Jakub Świerczok rozpoczął dziś treningi z zespołem GKS-u Tychy. Napastnik do końca marca będzie obserwowany przez sztab szkoleniowy” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu Tyszan.

„Świerczok wraca po bardzo ciężkiej kontuzji, dlatego chcieliśmy wesprzeć naszego byłego zawodnika i umożliwić mu treningi z drużyną. Dzięki temu napastnik będzie mógł ocenić swoją dyspozycję, a klub – jego potencjał i wartość dla zespołu” – czytamy dalej.

33-latek jest bez klubu od lipca minionego roku. Wcześniej sześciokrotny reprezentant Polski występował w Śląsku Wrocław czy RB Omiya. Świerczok to wychowanek MOSM Tychy, który w swoim piłkarskim CV ma także takie ekipy jak Cracovia czy Polonia Bytom. Zawodnik ma na swoim koncie ponad 100 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Strzelił w niej 44 gole, notując również dziewięć asyst.