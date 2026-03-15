Wisła potrzebowała tej wygranej. „Doda nam pewności siebie”

Wisła Kraków przełamał się po słabszej serii i wygrała z Miedzią Legnica 3-2. Angel Rodado wierzy, że to zwycięstwo doda drużynie pewności.

Wisła podejdzie do kolejnego meczu z większym spokojem

Wisła Kraków czekała przez kilka kolejek na następne ligowe zwycięstwo. Wiosną wygrała tylko na inaugurację, pokonując u siebie GKS Tychy 3-1. Od tego czasu zanotowała trzy kolejne remisy, a mecz ze Śląskiem Wrocław został przegrany walkowerem. W piątek Biała Gwiazda mierzyła się z Miedzią Legnica, która zawsze była dla niej niewygodnym przeciwnikiem.

Do przerwy Wisła prowadziła jednym golem, ale po zmianie straciła prowadzenie, a później dała sobie wbić też drugą bramkę. Wydawało się, że będzie to kolejny nieudany występ. W końcówce krakowianie zdołali się jednak przełamać, dwukrotnie trafiając do siatki i ostatecznie zgarniając komplet punktów.

To kluczowe zwycięstwo dla układu tabeli. Wisła powiększa przewagę nad resztą stawki i może ze spokojem przygotowywać się do kolejnego meczu. Angel Rodado wierzy, że to pozwoli drużynie zyskać pewność siebie i wrócić na właściwe tory.

– Wygrana jest bardzo ważna. I nie chodzi tylko o ten poprzedni szalony tydzień, ale również o fakt, że przed nim w trzech kolejnych spotkaniach nie zdobyliśmy kompletu punktów. Dlatego ten mecz był dla nas tak ważny, tak bardzo chcieliśmy go wygrać.

– Przede wszystkim wierzę, że ta wygrana doda nam pewności siebie, ale również spokoju. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu znów pokażemy swoją jakość i że to będzie jeszcze lepszy mecz w naszym wykonaniu niż ten z Miedzią – stwierdził Rodado w wywiadzie dla „Gazety Krakowskiej”.