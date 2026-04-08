Wisła ma problem z napastnikami. Niepokojące wieści w sprawie Sancheza! [NOWE INFORMACJE]

23:09, 8. kwietnia 2026
Piotr Koźmiński
Słodko-gorzkie są ostatnie dni dla Wisły Kraków. Wprawdzie "Biała Gwiazda" wygrała z Górnikiem Łęczna, ale straciła Angela Rodado. Niepokojące wieści dotarły do nas też w sprawie innego kontuzjowanego napastnika. Oto szczegóły.

Foto Michal Kedzierski/ PressFocus Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Wielkie emocje i strata kapitana

Mecz z Górnikiem Łęczna przyniósł kibicom Wisły Kraków dużo emocji. Z jednej strony wygrana w dramatycznych okolicznościach, ale z drugiej strata Angela Rodado, który znów uszkodził bark. Niedługo po tamtym spotkaniu informowaliśmy, że Hiszpan wypadnie do końca sezonu.

Nazajutrz klub potwierdził nasze informacje. W Wiśle postanowiono postawić na zdrowie Rodado. Klub namawiał piłkarza na zabieg i tak to właśnie będzie wyglądało. Hiszpan przejdzie operację, a do gry wróci w nowym sezonie.

4-6 tygodni bez Sancheza

Wcześniej kontuzji doznał też inny napastnik, Jordi Sanchez. W jego przypadku nie do końca było jasne jak długa będzie przerwa. Z naszych najnowszych informacji wynika, że Hiszpan nie wróci na boisko tak szybko.

Jak słyszymy, jego przerwa potrwa jeszcze minimum 4-6 tygodni. Licząc od teraz, a nie od momentu odniesienia kontuzji, do której doszło w meczu z Odrą Opole, 21 marca.

To oznacza, że w najbliższych meczach „Biała Gwiazda” będzie sobie musiała radzić bez obu dziewiątek. Na szczęście dla Wisły przewaga w tabeli jest bardzo solidna.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości