Bayern znowu osłabi Borussię? Niemiecki gwiazdor pod lupą

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Felix Nmecha na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium w ostatnich latach wielokrotnie sięgał po zawodników występujących w Borussii Dortmund. W przeszłości drogę z Signal Iduna Park na Allianz Arenę pokonali między innymi Robert Lewandowski, Mario Goetze oraz Mats Hummels. Transfery pomiędzy dwoma największymi rywalami z Bundesligi zawsze wywołują sporo emocji, dlatego każda kolejna taka transakcja wzbudza duże zainteresowanie kibiców i mediów. Niewykluczone, że podczas obecnego letniego okienka transferowego dojdzie do następnego głośnego ruchu na linii Dortmund-Monachium.

Jak informuje niemiecki dziennik „BILD”, Bayern Monachium uważnie przygląda się bowiem sytuacji Felixa Nmechy. Bawarski gigant jest gotowy podjąć rywalizację z Realem Madryt, Manchesterem United oraz Liverpoolem o pozyskanie 25-letniego pomocnika. Borussia Dortmund nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim kluczowym piłkarzem, zwłaszcza na rzecz ligowego konkurenta. Według doniesień medialnych oferta przekraczająca 100 milionów euro mogłaby jednak skłonić działaczy z Zagłębia Ruhry do rozpoczęcia negocjacji.

Nmecha trafił do drużyny BVB latem 2023 roku z Wolfsburga za około 30 milionów euro. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w akademii Manchesteru City. W minionym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 42 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty. Dziesięciokrotny reprezentant Niemiec jest związany z aktualnym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Choć jego wartość rynkowa szacowana jest przez serwis „Transfermarkt” na około 50 milionów euro, Borussia oczekiwałaby znacznie wyższej kwoty za sprzedaż jednego ze swoich liderów.

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