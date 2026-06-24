Real Madryt nie wyklucza zmian w planach transferowych dotyczących Viniciusa Juniora. Klub czeka aktualnie na rozwój rozmów po trwających mistrzostwach świata 2026.

fot. DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Przyszłość Viniciusa Juniora w Realu Madryt pod znakiem zapytania

Real Madryt pozostaje w trudnym punkcie negocjacji z Viniciusem Juniorem w sprawie przedłużenia kontraktu. Jak informuje As.com, rozmowy mają zostać wznowione dopiero po zakończeniu MŚ 2026, ponieważ obecna umowa Brazylijczyka wygasa w przyszłym roku.

Według hiszpańskich mediów główną przeszkodą są kwestie finansowe. Żądania płacowe zawodnika mają przekraczać aktualne możliwości i ramy ustalone przez klub, co doprowadziło do impasu w negocjacjach.

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Władze giganta La Liga nie chcą jednak dopuścić do sytuacji, w której kluczowy piłkarz odejdzie za darmo. Jak podaje źródło, klub rozważa różne scenariusze, w tym również sprzedaż zawodnika, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte.

Różnice finansowe blokują porozumienie stron

Tymczasem sam Vinicius Junior, który aktualnie bierze udział w mundialu, nie zamyka żadnej opcji dotyczącej swojej przyszłości. Chociaż priorytetem obu stron pozostaje przedłużenie współpracy. Różnice dotyczą przede wszystkim warunków finansowych i długości kontraktu.

As.com podkreśla, że w Madrycie panuje przekonanie, że utrzymanie zawodnika w klubie jest kluczowe, ale jednocześnie nie za wszelką cenę. Kibice Los Blancos są świadomi, że ewentualna utrata gwiazdy tej klasy byłaby poważnym ciosem sportowym. Niemniej klub chce uniknąć scenariusza odejścia bez odstępnego.