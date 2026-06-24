GKS Katowice finalizuje kolejny transfer. Piłkarz już na testach medycznych! [NOWE INFORMACJE]

GKS Katowice bardzo szybko porusza się po letnim okienku transferowym. Z naszych informacji wynika, że klub z Górnego Śląska dziś sfinalizuje kolejny transfer.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Szybkie działania GieKSy

GKS Katowice ma za sobą bardzo udany sezon, który zaowocował piątym miejscem i powrotem klubu po wielu latach do gry w europejskich pucharach. Drużyna Rafała Góraka zdobyła też serca neutralnych kibiców, bo potrafiła rozgrywać porywające mecze, jak choćby z Lechem Poznań, czy Rakowem Częstochowa.

Przed nowym sezonem GieKSa nie tylko się nie osłabiła, ale wręcz przeciwnie – są wzmocnienia. Jako pierwsi informowaliśmy o pozyskaniu przez nią Szymona Bartlewicza, któremu wygasł kontrakt z Chrobrym Głogów. Następnie katowiczanie sięgnęli po Bartosza Wolskiego, wykupując go z Motoru Lublin.

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Kolejnym transferem był Gabriel Kobylak, którego też anonsowaliśmy na naszych łamach. A dziś dokonuje się kolejny transfer, który zresztą wieszczono już od kilku dni. Otóż testy medyczne w Katowicach przechodzi właśnie Pau Resta. To oznacza, że jego przyjście jest na ostatniej prostej.

Hiszpański środkowy obrońca przeniesie się do Katowic na zasadzie transferu definitywnego z Korony Kielce, z którą miał kontrakt do lata 2027 roku.

Dobre statystyki Resty

W ostatnim sezonie Ekstraklasy Resta rozegrał 24 mecze, w których strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty. Jego ogólny dorobek w tych rozgrywkach to 49 występów, 6 goli i 2 asysty.

A co do transferów śląskiego klubu, to w planach jest jeszcze (ewentualnie) napastnik, choć z naszych informacji wynika, że sprawa nie jest jeszcze na zaawansowanym etapie.

Co ciekawe, GieKSa wzmocniła też sztab szkoleniowy, bo dołączył do niego Dawid Szwarga.