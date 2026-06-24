Z Widzewa do GieKSy. Transfer, który zmienia układ sił

GKS Katowice wzmocniło obsadę bramki przed nowym sezonem. Do klubu dołączył Maciej Kikolski, który zasilił szeregi Ślązaków na zasadzie wypożyczenia z Widzewa Łódź do 2027 roku.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Maciej Kikolski dołączył do GieKSy

GKS Katowice pozyskał nowego bramkarza. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, do zespołu z PKO BP Ekstraklasy dołączył Maciej Kikolski. 22-latek przenosi się do GieKSy z Widzewa Łódź na zasadzie wypożyczenia obowiązującego do 30 czerwca 2027 roku, z opcją transferu definitywnego.

Młody bramkarz od początku kariery uchodził za jeden z ciekawszych talentów swojego rocznika. Zawodnik pierwsze kroki stawiał w akademii Legii Warszawa, a następnie zdobywał doświadczenie na wypożyczeniach w Pogoni Siedlce, GKS-ie Tychy oraz Radomiaku Radom. Ma już na koncie 40 występów w elicie.

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Kikolski latem 2025 roku trafił do Widzewa, gdzie w minionym sezonie rozegrał 10 oficjalnych spotkań. Zanotował w nich trzy czyste konta, z czego dziewięć występów przypadło na rozgrywki ligowe, a jedno na STS Puchar Polski.

Bramkarz z doświadczeniem

Golkiper ma również doświadczenie reprezentacyjne. Występował w młodzieżowych kadrach Polski, w tym w reprezentacji U-21, co potwierdza jego wysokie notowania wśród szkoleniowców.

Teraz przed młodym golkiperem nowy etap kariery w Katowicach. W śląskim zespole będzie rywalizował o miejsce w składzie i walczył o regularne występy w barwach GieKSy. To kolejny bramkarz pozyskany przez GKS przed startem nowej kampanii. Wcześniej szeregi Katowiczan zasilił Gabriel Kobylak, który trafił do ekipy z Katowic z Legii.