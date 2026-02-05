Wisła wchodzi na nowy poziom. Prezes mówił wprost o ważnym projekcie

Wisła Kraków zaczyna nową erę w historii klubu. Mecze będą rozgrywane na Synerise Arenie, czyli stadionie ze sponsorem tytularnym. Prezes klubu odniósł się do tego wątku.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła patrzy dalej niż na tabelę. Prezes zdradził długofalowy plan

Wisła Kraków w rundzie wiosennej sezonu 2025/2026 ma zamiar postawić kropkę nad „i” w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem o nowej erze w klubie, związanej z pozyskaniem sponsora tytularnego stadionu, wypowiedział się prezes 13-krotnych mistrzów Polski, a jednocześnie właściciel firmy, która podjęła współpracę z klubem z Krakowa.

– Patrzę na projekt Wisły Kraków wielopoziomowo, nie tylko tu i teraz. Bardzo się cieszymy, że w przetargu brała udział firma Synerise i została sponsorem tytularnym, a zaraz po niej oficjalnym sponsorem została firma Szubryt. To wspaniała rodzina i wspaniały biznes. Dla nas było istotne, żeby Synerise miało tutaj siedzibę i pełniło rolę sponsora tytularnego – powiedział Jarosław Królewski w rozmowie z kanałem „We Wiśle”.

– Wisła Kraków może oferować na przykład tzw. trójpak: sponsora stadionu, sponsora koszulki oraz sponsora głównego, co daje dużo większą moc decyzyjną. Umowy zawierane są na okres od trzech do pięciu lat, aby marka mogła zaistnieć na rynku. Kwoty są porównywalne do Tauron Areny i innych aren w Polsce – zaznaczył prezes klubu.

W piątkowy wieczór krakowska drużyna zmierzy się w ramach 20. kolejki Betclic 1. Ligi z GKS-em Tychy. Śląska ekipa w trakcie zimowej sesji transferowej przeszła spore zmiany. Klub sfinalizował dziewięć transferów, mając nadzieję, że pomoże to w walce o utrzymanie ligowego bytu.