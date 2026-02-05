Defensywa pod lupą. Ruch rozważa istotny krok

Ruch Chorzów głośno o tym nie mówi, ale ambicje zespołu związane są z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. Niewykluczone, że wkrótce do klubu ze Śląska trafi nowy defensor.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Jakub Budnicki znalazł się na liście życzeń Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w trakcie trwającej kampanii wyróżniał się dotychczas przede wszystkim udanymi występami w roli gospodarza. Na wyjazdach Niebieskim szło już nieco gorzej. Mimo wszystko zespół wciąż liczy się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy, mając zaledwie cztery punkty straty do wicelidera rozgrywek. Tymczasem Kamil Bętkowski z portalu Meczyki przekazał, że na celowniku 14-krotnego mistrza Polski znalazł się zawodnik Korony Kielce.

Źródło informuje, że Ruch jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Jakuba Budnickiego. Piłkarz w barwach Chorzowian miałby być alternatywą dla kontuzjowanego Nikodema Leśniaka-Paducha.

Chociaż z byłym graczem GKS-u Tychy wiązano w szeregach Złocisto-krwistych spore nadzieje, to ostatecznie jesienią rozegrał on zaledwie siedem spotkań w pierwszej drużynie. Niewykluczone zatem, że pobyt w jednej z czołowych ekip Betclic 1. Ligi okaże się dla niego szansą na odbudowę.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Ruch rozpocznie rywalizację w drugiej części sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Na drodze Chorzowian stanie Śląsk Wrocław. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:30. Będzie to starcie dwóch drużyn, które do rundy wiosennej przygotowywały się w Polsce i jak dotąd ogłosiły jedynie po jednym transferze. Do zespołu z Chorzowa dołączył Jakub Jendryka, który w barwach Unii Skierniewice był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci.