Real Madryt zaplanował transfer Haalanda. Manchester City już wie

Real Madryt wierzy, że może sprowadzić Erlinga Haalanda. Planuje ten transfer na 2027 rok, o czym wie już Manchester City - ujawnia "El Nacional". Gwiazdor ma być chętny na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real przygotowuje się do galaktycznego transferu Haalanda

Erling Haaland zachwyca na trwających mistrzostwach świata i potwierdza, że jest najlepszym napastnikiem na świecie. Poprowadził reprezentację Norwegii już do ćwierćfinału, a teraz szykuje się do hitowego meczu z Anglią. W Europie z podziwem przyglądają się jego popisom – Real Madryt zdał sobie sprawę, że jego transfer byłby największym wzmocnieniem ofensywy, jakie tylko można sobie wyobrazić. Co więcej, sam Norweg również ma być zdeterminowany, by pewnego dnia trafić na Santiago Bernabeu.

Obecnie Haaland pozostaje w Manchesterze City, gdzie będzie występował w kolejnym sezonie. „El Nacional” ujawnia, że w stolicy Hiszpanii powstaje plan sprowadzenia gwiazdora w przyszłym roku. Wymaga to odpowiednich przygotowań – klub konsekwentnie chce przekonywać go do tego ruchu, a także przyzwyczajać włodarzy angielskiego giganta do faktu, że wkrótce stracą swojego najlepszego piłkarza.

Real Madryt uważa, że latem 2027 roku transfer stanie się realny. W głównej mierze zależy to od nastawienia samego Haalanda, który ma przecież jeszcze wieloletni kontrakt z Manchesterem City. Jeśli ten będzie dążył do odejścia, Królewscy zrobią wszystko, by go pozyskać.

Władze Realu w pełni argumentują konieczność wydania na ten transfer blisko 200 milionów euro. To piłkarz, który jest zdecydowanie warty takich pieniędzy.

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