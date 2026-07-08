Man United poluje na pomocnika. W grze nawet 120 mln euro

Manchester United ruszył po reprezentanta Niemiec. Jak ujawnia "The Athletic", Felix Nmecha znajduje się na radarze angielskiego giganta. Problemem są jednak ogromne oczekiwania finansowe BVB.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Felix Nmecha na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United nie ustaje w poszukiwaniach środkowego pomocnika. Władze Czerwonych Diabłów zdają sobie sprawę, że w nadchodzącym sezonie drużyna potrzebuje większej jakości i dynamiki w środku pola. Problemem okazuje się jednak nie tylko znalezienie odpowiedniego zawodnika, ale przede wszystkim przekonanie jego obecnego klubu do sprzedaży.

Jednym z piłkarzy, którzy znaleźli się na liście życzeń zespołu z Old Trafford, jest Felix Nmecha. Jak informuje „The Athletic”, 25-letni pomocnik Borussii Dortmund jest jednym z kandydatów do wzmocnienia drugiej linii Manchesteru United.

Sprowadzenie reprezentanta Niemiec nie będzie jednak łatwe. Według informacji płynących z Niemiec Borussia nie zamierza tanio rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Klub z 1. Bundesligi wycenił Nmechę na 120 milionów euro, jasno sygnalizując, że tylko wyjątkowa oferta mogłaby skłonić do rozpoczęcia negocjacji.

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Na Old Trafford od kilku lat przeznaczane są ogromne środki na transfery, jednak nie wszystkie inwestycje przyniosły oczekiwane efekty. Władze klubu chcą ostrożniej podchodzić do wydawania wielkich pieniędzy. Nie zmienia to faktu, że Nmecha doskonale wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Czerwone Diabły. Niemiec imponuje warunkami fizycznym i doskonałą techniką.

Nmecha występuje w barwach BVB od 2023 roku, kiedy został wykupiony z Wolfsburga za 30 mln euro. Łącznie na Signal Iduna Park rozegrał 112 meczów i zdobył 13 bramek. Na koncie ma także 12 meczów w niemieckiej kadrze, z którą przebywał na tegorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.