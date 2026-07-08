Messi liderem klasyfikacji strzelców mundialu 2026
Leo Messi prowadzi w klasyfikacji strzelców mistrzostw świata 2026. Argentyńczyk zdobył osiem bramek i po 1/8 finału ma jedno trafienie przewagi nad najbliższymi rywalami.
Za jego plecami znajdują się Kylian Mbappé i Erling Haaland. Obaj strzelili po siedem goli, ale wyżej sklasyfikowany jest Francuz. Zdecydowała o tym liczba asyst. Mbappé ma dwie, natomiast Norweg żadnej.
Tuż za najlepszą trójką jest Harry Kane z sześcioma trafieniami. Za najlepszą czwórką utworzyła się liczna grupa zawodników z czterema bramkami. Najwyżej z nich znajduje się Ousmane Dembélé dzięki dwóm asystom. Kolejni piłkarze mają po jednym ostatnim podaniu, dlatego o ich miejscach decyduje liczba rozegranych minut.
Przy równej liczbie goli FIFA bierze pod uwagę najpierw liczbę asyst, a następnie mniejszą liczbę rozegranych minut.
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Najlepsi strzelcy mundialu 2026 po 1/8 finału
|Miejsce
|Zawodnik
|Gole
|Asysty
|Minuty
|1.
|Leo Messi
|8
|1
|468
|2.
|Kylian Mbappé
|7
|2
|482
|3.
|Erling Haaland
|7
|0
|416
|4.
|Harry Kane
|6
|1
|489
|5.
|Ousmane Dembélé
|4
|2
|391
|6.
|Ismaila Sarr
|4
|1
|419
|7.
|Mikel Oyarzabal
|4
|1
|435
|8.
|Julián Quiñones
|4
|1
|440
|9.
|Jude Bellingham
|4
|1
|447
|10.
|Vinícius Júnior
|4
|1
|505