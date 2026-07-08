Najlepsi strzelcy mundialu 2026. Klasyfikacja po 1/8 finału

13:57, 8. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Najlepsi strzelcy mundialu 2026 po 1/8 finału. Sprawdź klasyfikację, liczbę goli, asyst i minut rozegranych przez czołowych zawodników.

Leo Messi
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi liderem klasyfikacji strzelców mundialu 2026

Leo Messi prowadzi w klasyfikacji strzelców mistrzostw świata 2026. Argentyńczyk zdobył osiem bramek i po 1/8 finału ma jedno trafienie przewagi nad najbliższymi rywalami.

Za jego plecami znajdują się Kylian Mbappé i Erling Haaland. Obaj strzelili po siedem goli, ale wyżej sklasyfikowany jest Francuz. Zdecydowała o tym liczba asyst. Mbappé ma dwie, natomiast Norweg żadnej.

Tuż za najlepszą trójką jest Harry Kane z sześcioma trafieniami. Za najlepszą czwórką utworzyła się liczna grupa zawodników z czterema bramkami. Najwyżej z nich znajduje się Ousmane Dembélé dzięki dwóm asystom. Kolejni piłkarze mają po jednym ostatnim podaniu, dlatego o ich miejscach decyduje liczba rozegranych minut.

Przy równej liczbie goli FIFA bierze pod uwagę najpierw liczbę asyst, a następnie mniejszą liczbę rozegranych minut.

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Najlepsi strzelcy mundialu 2026 po 1/8 finału

MiejsceZawodnikGoleAsystyMinuty
1.Leo Messi81468
2.Kylian Mbappé72482
3.Erling Haaland70416
4.Harry Kane61489
5.Ousmane Dembélé42391
6.Ismaila Sarr41419
7.Mikel Oyarzabal41435
8.Julián Quiñones41440
9.Jude Bellingham41447
10.Vinícius Júnior41505

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