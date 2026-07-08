32-letni gwiazdor bez klubu otwarty na transfer do Realu Madryt

Fabinho znów został zapytany o Real Madryt. Brazylijski pomocnik ma za sobą krótki etap w tym klubie, a teraz jasno odniósł się do możliwego powrotu.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Fabinho

Fabinho mówi o Realu Madryt

Fabinho nie ukrywa, że byłby otwarty na powrót do Realu Madryt. Były pomocnik Liverpoolu został zapytany o taki scenariusz po porażce Brazylii z Norwegią na mistrzostwach świata.

– Czy chciałbym wrócić do Realu Madryt? Kto nie chciałby być w Realu Madryt? To najlepszy klub na świecie – powiedział Fabinho, cytowany przez El Chiringuito TV.

Brazylijczyk ostatnio występował w Al-Ittihad w Saudi Pro League. Do Arabii Saudyjskiej przeniósł się z Liverpoolu w 2023 roku. Tego lata jego kontrakt dobiegł końca.

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Real Madryt nie złożył oferty

Nie ma informacji, by Real Madryt chciał sprowadzić Fabinho. Jego słowa są więc deklaracją gotowości, a nie potwierdzeniem rozmów transferowych.

Fabinho ma 32 lata. W przeszłości krótko grał w Realu Madryt, zanim trafił do AS Monaco. To właśnie we Francji mocniej zaistniał w europejskiej piłce, co poskutkowało transferem do Liverpoolu.

Na mundialu pomocnik wystąpił trzy razy z ławki rezerwowych. Brazylia odpadła z turnieju po porażce z Norwegią, która w ćwierćfinale ma zmierzyć się z Anglią.

Real Madryt prowadzi obecnie Jose Mourinho. Portugalczyk przejął zespół po Alvaro Arbeloi, który został trenerem Fulham.