fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła wie, kogo będzie chciała pożegnać

Wisła Kraków weszła w maj wyśmienicie, bowiem w finale Pucharu Polski ograła Pogoń Szczecin, zdobywając pierwsze trofeum od 13 lat. W lidze zaliczyła natomiast skandaliczną serię, zdobywając punkt w czterech ostatnich meczach i kończąc rozgrywki na dziesiątym miejscu w tabeli. To najgorszy wynik w historii krakowskiego klubu. Biała Gwiazda nie zrealizowała tym samym podstawowego celu, jakim był awans do Ekstraklasy. Brak miejsca w strefie barażowej to dramatyczny rezultat dla drużyny, która jeszcze przed rundą wiosenną była jednym z głównych kandydatów do bezpośredniej promocji.

Władze Wisły mają przed sobą szereg ważnych decyzji kadrowych. Jarosław Królewski zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni wyjaśni się przyszłość Alberta Rude. Istnieje już również wstępny plan na letnie okienko – klub wytypował zawodników, z którymi jest skłonny się pożegnać.

– Myślę, że my dokładnie wiemy, którzy zawodnicy naszym zdaniem powinni zostać, którzy z własnej woli, albo z naszej perspektywy powinni poszukać jakiejś innej ligi. Natomiast to nie jest jeszcze ten moment, żeby takie finalne decyzje podejmować. Na spokojnie przygotowywaliśmy się do tego okienka. Wiemy mniej więcej, jakich zawodników chcemy mieć w pierwszej lidze i na których będziemy mogli liczyć. Natomiast tak jak powiedziałem, nie będzie z mojej strony żadnego podchodzenia wybiórczego do poszczególnych zawodników i próby oskarżania ich, powiedziałbym o “underperforming”, czy tam nie działanie w sposób efektywny, czy efektowny, tak jak to powinno wyglądać – powiedział Królewski po zakończeniu sezonu 2023/2024.

W czerwcu wygasają kontrakty takich graczy, jak Szymon Sobczak, Vullnet Basha, Michał Żyro, David Junca, Dejvi Bregu czy Miki Villar. Wisła ma zatrzymać Igora Łasickiego i Bartosza Jarocha, choć w ich przypadku nie było jeszcze oficjalnych komunikatów. Dodatkowo, niewyjaśniona pozostaje przyszłość rozchwytywanego Angela Rodado, który po zdobyciu korony króla strzelców jest łączony z definitywnym transferem.