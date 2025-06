fot. Pressfocus Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Kokosinski w stanie krytycznym. Niedoszły inwestor Wisły walczy o życie

Thomas Kokosinski to polsko-amerykański biznesmen, który jakiś czas temu zainteresował się inwestycją w Wisłę Kraków. O potencjalnej współpracy mówił Jarosław Królewski, który nie ukrywał, że jego pieniądze byłyby bardzo istotne na funkcjonowanie klubu, zwłaszcza po przegranych barażach o awans do Ekstraklasy. Kokosinski miał przeznaczyć na Białą Gwiazdę około 5 mln dolarów.

Rozmowy z Kokosinskim trwały od miesięcy. Kilka razy przebywał na domowych meczach Wisły Kraków, a także spotykał się nie tylko z Królewskim, ale również Jakubem Błaszczykowskim. W środę doszło jednak do tragicznych zdarzeń, po których te plany stanęły pod znakiem zapytania.

W Krakowie Kokosinski był umówiony na kolejne rozmowy, które miały doprowadzić do finalizacji całej operacji. Gdy przebywał w jednej z restauracji, zadławił się fragmentem jedzenia i w konsekwencji wylądował w szpitalu. Jego stan jest bardzo ciężki, gdyż doszło do chwilowego niedotlenienia mózgu, o czym poinformował Mateusz Miga z redakcji TVP Sport. Kokosinski jest podpięty do respiratora i walczy o życie.