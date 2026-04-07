Wisła Kraków może świętować podwójnie. Awans coraz bliżej

Wisła Kraków po wygranej nad Górnikiem Łęczna zbliżyła się do Ekstraklasy. Optymizmem napawają też wyniki w innych meczach, bowiem powiększyła jeszcze przewagę nad resztą stawki.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła wygrała, a jej rywale się potknęli. Awans niemal pewny

Wisła Kraków pozostaje wielkim faworytem w walce o awans do Ekstraklasy. Sezon w pierwszej lidze wkracza w decydujący etap, ale wszystko wskazuje na to, że Biała Gwiazda nie będzie uwikłana w emocjonującą rywalizację o miejsce w pierwszej dwójce. Po poniedziałkowym zwycięstwie nad Górnikiem Łęczna ma aż 11 punktów przewagi nad trzecim w tabeli Chrobrym Głogów.

Dyspozycja Wisły w rundzie wiosennej nie imponuje, ale wciąż notuje wystarczająco dobre wyniki, by rywale się do niej nie zbliżali. Mógł to zrobić Śląsk Wrocław, który złapał bardzo dobrą serię i w pewnym momencie tracił do niej tylko sześć „oczek”. Zwycięstwo nad Górnikiem Łęczna sprawiło jednak, że utrzymał się stan sprzed kolejki.

Dobrymi wiadomościami dla Wisły są natomiast potknięcia pozostałych rywali, a w szczególności Chrobrego, który tylko zremisował z Ruchem Chorzów. Dzięki temu wzrósł dystans nad trzecim miejscem. Biała Gwiazda ma 11 punktów przewagi nad ekipą z Głogowa, a w perspektywie jeszcze bezpośredni mecz przed własną publicznością.

Do końca sezonu zasadniczego pozostało siedem kolejek. Wisła potrzebuje więc raptem kilku punktów, by na dobre przyklepać awans do Ekstraklasy. Teraz przed nią mecze z Polonią Bytom, Ruchem Chorzów, Puszczą Niepołomice i Stalą Rzeszów. Być może do rywalizacji z Chrobrym przystąpi już pewna gry w elicie.