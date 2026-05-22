Zagłębie jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Ważny sygnał z Sosnowca

Zagłębie Sosnowiec w meczu 33. kolejki Betclic 2. Ligi nie miało już miejsca na pomyłkę. Gospodarze pokonali KKS Kalisz (3:0), licząc się wciąż w grze o utrzymanie.

Zagłębie z przełamaniem. Cenna wygrana nad KKS-em Kalisz

Zagłębie Sosnowiec i KKS Kalisz to ekipy, które przed startem kończącego się sezonu miały ambitne plany związane z walką o najwyższe cele na trzecim poziomie rozgrywkowym. Realia jednak brutalnie zweryfikowały te założenia. Los chciał, że piątkowa batalia była dla obu drużyn meczem, który mógł decydować o przyszłości każdej z ekip.

W pierwszej odsłonie rywalizacji zespołem aktywniejszym w ofensywie byli podopieczni Tomasza Łuczywka. Na efekty trzeba było jednak czekać do 40. minuty. Wówczas w roli głównej wystąpił Patryk Gogół. Ofensywny pomocnik oddał mocne uderzenie pod poprzeczkę, zmuszając Macieja Krakowiaka do kapitulacji.

Po zmianie stron gospodarze wciąż utrzymywali optyczną przewagę, szukając jednocześnie podwyższenia swojego prowadzenia. Plan udało się zrealizować po ponad godzinie gry. Gogół w 63. minucie strzelił gola na 2:0, wykorzystując podanie od Michała Barcia. Tym samym ekipa z Sosnowca była blisko odniesienia dziewiątej wygranej w tym sezonie.

Wynik ustalił natomiast w 73. minucie Igor Dziedzic. Zagłębie tym samym wciąż liczy się w grze o utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Niemniej w sobotę będzie liczyć na porażkę Sokół Kleczew w rywalizacji z Sandecja Nowy Sącz, grającą o miejsce w barażach o awans do Betclic 1. Ligi.

Zagłębie Sosnowiec – KKS Kalisz 3:0 (2:0)

1:0 Patryk Gogół 40′

2:0 Patryk Gogół 63′

3:0 Igor Dziedzic 73′