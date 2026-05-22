ŁKS Łódź przekazał pierwsze oficjalnie wieści transferowe. Klub poinformował o rozstaniu z Aleksandrem Bobkiem. Wygasający kontrakt golkipera nie został przedłużony.

Oficjalnie: Aleksander Bobek żegna ŁKS Łódź

ŁKS Łódź wciąż ma szanse na awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Grzegorza Szokę potrzebuje zwycięstwa, aby zapewnić sobie miejsce w barażach. Tymczasem w piątek ogłoszono pierwsze decyzje kadrowe. Pierwszoligowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował o rozstaniu z Aleksandrem Bobkiem.

Golkiper całą dotychczasową karierę był związany z ŁKS-em Łódź. Wygasający kontrakt 22-latka nie został jednak przedłużony i wraz z końcem czerwca stanie się wolnym agentem. Pierwszoligowiec ma już plany na obsadę pozycji bramkarza na kolejny sezon. Na ich celowniku znajduje się Damian Węglarz. Nazwisko wychowanka nie widnieje w nich, więc będzie musiał szukać sobie nowego otoczenia.

Na ten moment nie znamy przyszłości klubowej Aleksandra Bobka. W mediach nie przewinęła się nazwa żadnego klubu, który interesowałby się wychowankiem ŁKS-u Łódź. 22-latek jednak nie powinien mieć problemy ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Bramkarz jest wciąż perspektywicznym zawodnikiem, który ma papiery na granie.

Aleksander Bobek w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań między słupkami ŁKS-u Łódź. 22-letni bramkarz zdołał ośmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.