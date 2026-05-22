Pierwsze decyzje kadrowe ŁKS-u Łódź. Ogłoszono rozstanie

20:08, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  ŁKS Łódź

ŁKS Łódź przekazał pierwsze oficjalnie wieści transferowe. Klub poinformował o rozstaniu z Aleksandrem Bobkiem. Wygasający kontrakt golkipera nie został przedłużony.

Piłkarze ŁKS-u Łódź
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

Oficjalnie: Aleksander Bobek żegna ŁKS Łódź

ŁKS Łódź wciąż ma szanse na awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Grzegorza Szokę potrzebuje zwycięstwa, aby zapewnić sobie miejsce w barażach. Tymczasem w piątek ogłoszono pierwsze decyzje kadrowe. Pierwszoligowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował o rozstaniu z Aleksandrem Bobkiem.

Golkiper całą dotychczasową karierę był związany z ŁKS-em Łódź. Wygasający kontrakt 22-latka nie został jednak przedłużony i wraz z końcem czerwca stanie się wolnym agentem. Pierwszoligowiec ma już plany na obsadę pozycji bramkarza na kolejny sezon. Na ich celowniku znajduje się Damian Węglarz. Nazwisko wychowanka nie widnieje w nich, więc będzie musiał szukać sobie nowego otoczenia.

Na ten moment nie znamy przyszłości klubowej Aleksandra Bobka. W mediach nie przewinęła się nazwa żadnego klubu, który interesowałby się wychowankiem ŁKS-u Łódź. 22-latek jednak nie powinien mieć problemy ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Bramkarz jest wciąż perspektywicznym zawodnikiem, który ma papiery na granie.

Aleksander Bobek w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań między słupkami ŁKS-u Łódź. 22-letni bramkarz zdołał ośmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości