ŁKS Łódź wybrał nowego bramkarza. Transfer prosto z Ekstraklasy

ŁKS Łódź walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że do zespołu ma dołączyć Damian Węglarz, który opuszcza Arkę Gdynia.

Damian Węglarz łączony z ŁKS-em Łódź

ŁKS Łódź w bieżących rozgrywkach walczy o baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy. Łodzianie zremisowali ze Śląskiem Wrocław (2:2), a następnie przegrali z Puszczą Niepołomice (0:1). Mimo to zespół nadal zajmuje 6. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. W 34. kolejce ŁKS podejmie Górnika Łęczna.

W bramce ŁKS-u numerem jeden był Aleksander Bobek. Na finiszu rozgrywek jednak między słupkami pojawiał się Łukasz Bomba. Działacze klubu rozglądają się za wzmocnieniami. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl wybór ŁKS-u padł na Damiana Węglarza, który opuszcza Arkę Gdynia po wygaśnięciu kontraktu.

30-letni bramkarz w bieżącym sezonie rozegrał 27 spotkań i zachował sześć czystych kont w Ekstraklasie. W przeszłości reprezentował barwy m.in. Chrobrego Głogów, Wisły Płock, Jagiellonii Białystok oraz Wigier Suwałki.

W Gdyni Węglarz spędził ostatnie dwa sezony. Jego możliwe przenosiny do Łodzi mają być jednym z pierwszych ruchów transferowych ŁKS-u przed kolejnymi rozgrywkami – niezależnie od tego, w której lidze ostatecznie klub będzie rywalizował. Decydujący mecz ŁKS-u z Górnikiem Łęczna zaplanowano na niedzielę 24 maja o godzinie 16:30.