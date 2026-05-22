Manchester United i Chelsea mają rywala. Kolejny wielki klub chce gwiazdę Bournemouth

19:39, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester United i Chelsea interesują się Alexem Scottem. Pomocnik Bournemouth jest łączony także z innym wielkim klubem. A jest nim Arsenal - informuje "TEAMtalk".

Na zdjęciu: Alex Scott oraz Evanilson

Arsenal włączył się do walki o transfer Alexa Scotta

Bournemouth latem może zarobić olbrzymie pieniądze na rozstaniu. Alex Scott nie może bowiem odgonić się od zainteresowanych zespołów. Anglik jest łączony z Manchesterem United oraz Chelsea. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że kolejny wielki klub z Premier League dołączył do walki o gwiazdę Wisienek. 22-latek znalazł się bowiem również w kręgu zainteresowań Arsenalu.

Alex Scott ma w czym wybierać. Trójka gigantów Premier  League mocno zabiega o jego względy, ale na ten moment na stole Bournemouth nie pojawiły się żadne konkretny. Do otwarcia letniego okienka transferowego pozostało jednak sporo czasu, więc wkrótce sytuacja może nabrać tempa. Obecnie trudno stwierdzić, który klub ma największe szanse na zakontraktowanie 22-latka.

Manchester United i Arsenal mają jednak przewagę nad Chelsea. Czerwone Diabły oraz Kanonierzy będą reprezentowali Anglię w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. The Blues przez swoje problemy stracili już szansę na grę w Champions League. A z pewnością Alex Scott będzie brał to pod uwagę. Czas pokaże, gdzie będziemy mogli oglądać angielskiego pomocnika w kolejnej kampanii.

Alex Scott w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Bournemouth. 22-latek zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

