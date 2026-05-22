Arka Gdynia z decyzją ws. Banasika. Wiadomo, co po spadku

16:37, 22. maja 2026
Sebastian Janus
Arka Gdynia straciła matematyczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. Mecz z Rakowem Częstochowa będzie dla Dariusza Banasika ostatnim w roli jej trenera. Portal arkowcy.pl potwierdza, że klub nie zaoferuje mu dalszej współpracy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

Arka Gdynia w ostatniej ligowej kolejce nie ma już o co walczyć, bowiem w miniony weekend straciła matematyczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. Do pewnego momentu miała wszystko w swoich rękach, ale porażka z Bruk-Betem Termalica przesądziła o powrocie do pierwszej ligi. Dariusz Banasik nie zrealizował więc trudnego zadanie, jakiego podjął się na początku kwietnia. Przejął zespół po Dawidzie Szwardze z nadziejami, że zdoła utrzymać go w elicie. Tak się jednak nie stało – na jego niekorzyść działa mizerny bilans, bowiem wygrał tylko jedno spotkanie. Ostatnie sześć kolejek to trzy remisy oraz trzy porażki w wykonaniu jego drużyny.

Po meczu z Termalicą Banasik dość przychylnie podchodził do pomysłu pozostania w klubie na kolejny sezon. Przyznawał, że z chęcią poprowadzi Arkę w pierwszej lidze i powalczy z nią o awans do Ekstraklasy. Takiej szansy jednak nie dostanie – portal arkowcy.pl z pełnym przekonaniem informuje, że najbliższy mecz z Rakowem Częstochowa będzie dla Banasika ostatnim w roli trenera ekipy z Gdyni. Po nim zostanie pożegnany.

Klub nie widzi sensu dalszej współpracy, a w pierwszej lidze opiekunem piłkarzy będzie ktoś inny. Aktualnie trwają rozmowy w sprawie angażu Dawida Szulczka, który pracuje teraz w sztabie szkoleniowym Rakowa. To on jest faworytem do przejęcia Arki w kolejnym sezonie.

